Київ у вогні і прямує до блекауту: експерт розповів, що треба зробити кожному киянину вже зараз

Відключення світла / © ТСН

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Росія знову посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Після ударів по енергетичних об’єктах розпочалися перші відключення світла, а за даними розвідки, російські обстріли можуть тривати й надалі. Серед цілей РФ — відключення українських атомних електростанцій від мережі, повна ізоляція Києва від зовнішнього електропостачання та знищення енергетичної інфраструктури промислового сходу України.

Якою може бути ця зима, чи загрожують Києву тривалі відключення світла, тепла та води, наскільки місто готове до опалювального сезону і що мешканцям багатоповерхівок варто зробити вже зараз — в коментарі ТСН.ua розповів експерт у сфері ЖКГ, енергетики та тарифної політики Олег Попенко.

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До чого готуватися взимку: відключення світла по 12 годин

За словами Олега Попенка, готуватися до можливих проблем з енергопостачанням потрібно було значно раніше. Він наголошує, що відповідальність за підготовку лежить не лише на мешканцях, а насамперед на органах місцевого самоврядування та центральній владі.

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«Якщо ми кажемо в короткостроковій перспективі, то починати готуватися потрібно було ще наприкінці минулого опалювального сезону, коли ми зрозуміли, що росіяни просто будуть руйнувати все», — зазначив експерт.

Водночас, на його думку, підготовка до зими виявилася недостатньою: частину проєктів не реалізували, хоча деякі роботи все ж провели.

Попенко закликає українців розраховувати на те, що відключення електроенергії будуть, і не виключає, що вони можуть бути тривалими. Ситуація в Києві та області, за його словами, вже продемонструвала наслідки ударів по енергетичних об’єктах.

«Ми вже маємо відключення світла у зв’язку з руйнуваннями. І це при тому, що погодні умови далеко не зимові», — наголосив він.

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Експерт звернув увагу на удари по Трипільській ТЕС і київській ТЕЦ-5. За його словами, після атак частину споживачів у Києві вдалося заживити, однак повної інформації про кількість людей, які залишилися без електроенергії, не оприлюднили. Водночас після ураження Трипільської ТЕС відключення почалися і в Київській області.

Попенко припускає, що вже восени, зокрема в жовтні та листопаді, українці можуть зіткнутися з відключеннями тривалістю 8, 10 або навіть 12 годин.

«Якщо буде зруйновано повністю, а це ж абсолютно не виключено, якщо вони будуть зупинені разом з тим, що будуть розбиті і підстанції, ми знов можемо бути поглиблені, як минулий рік, коли будинки були без тепла, без води, без каналізації», — попередив експерт.

Він зауважив, що в такому разі проблеми торкнуться не всіх районів однаково, однак частина будинків може залишитися без базових комунальних послуг.

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Чи готовий Київ до зими: сотні будинків можуть бути під загрозою

Оцінюючи підготовку столиці до опалювального сезону, Попенко зазначив, що в окремих районах провели роботи із заміни електричного обладнання в будинках, які обслуговують керуючі компанії. На інші — виділили гроші пізно, тому цього зробити до холодів вже не встигнуть.

На думку Попенка, через недостатню підготовку та відсутність рішень для частини багатоквартирних будинків ризик перебоїв із теплом і водою залишається суттєвим.

«Однозначно, відключення будуть і будуть великі. Я думаю, що будуть десятки або сотні будинків, які будуть сидіти також без тепла, без води, без нічого«, — заявив він.

Підготовка до зими: що треба терміново робити мешканцям багатоповерхівок

Олег Попенко радить мешканцям багатоповерхівок не чекати на проблеми з опаленням, а вже зараз перевірити стан будинкових систем і подбати про резервне живлення. Особливо це стосується висоток, де без електроенергії можуть зупинитися насоси, необхідні для подачі тепла на верхні поверхи.

За словами експерта, минулої зими в деяких будинках опалення формально працювало, але тепло не доходило до верхніх поверхів. У будинках до п’ятого поверху воно могло подаватися завдяки тиску в загальній системі, тоді як для вищих поверхів потрібна робота насосів.

«Всі будинки вище п’ятого поверху люди повинні зібратися і встановити собі резервні джерела живлення», — наголосив Попенко.

Він навів приклад власного будинку, де мешканці самостійно зібрали кошти на інвертори та акумулятори. У будинку 52 квартири, і кожна родина внесла по 1,5 тис. грн.

«Ми купили інвертори з акумуляторами, у нас запрацювали всі насоси, квартира стала 18–20 градусів, і всі залишилися задоволені», — розповів експерт.

Попенко зазначив, що мешканці можуть спільно придбати накопичувачі енергії, інвертор або потужний генератор, щоб забезпечити роботу насосного обладнання та ліфта.

Він навів орієнтовний приклад для 16-поверхового будинку з 8–10 квартирами на поверсі, де на таке обладнання може знадобитися близько 800 тис. грн.

Водночас експерт радить не обмежуватися резервним живленням, а провести повну перевірку інженерних систем будинку.

Насамперед потрібно оглянути труби опалення, водопостачання та каналізації в підвалах. Якщо вони зношені, їх варто замінити самостійно або домогтися проведення робіт від керуючої компанії, ЖЕКу, ОСББ, ЖБК чи приватного управителя.

Також необхідно перевірити електричну систему. Особливу увагу слід приділити щиткам на поверхах, щитовій у підвалі та стану проводки, особливо в будинках віком 30–40 років.

«Якщо у вас не керуюча компанія, в якій замінили повністю електричну частину, будь ласка, перевіряйте, міняйте щитки, щитові або змушуйте тих же управителів. Це потрібно було зробити давно, робіть це зараз», — каже Попенко.

Ще один крок, який може допомогти зберегти тепло, — заміна вікон у під’їздах. За словами експерта, це може дати до 15% економії тепла. Для п’ятиповерхового будинку заміна п’яти вікон, за його словами, може коштувати приблизно 1,5 тис. грн.

Попенко наголошує, що спільне майно багатоквартирного будинку — це відповідальність самих мешканців, тому їм варто об’єднуватися та вирішувати питання підготовки разом. Якщо власних коштів не вистачає, він радить звертатися по допомогу до місцевих депутатів.

Чи варто киянам виїжджати на зиму

Окремо Попенко пропонує мешканцям подумати, чи мають вони можливість тимчасово виїхати з Києва в разі тривалих проблем із комунальними послугами. Водночас він зауважує, що такий варіант доступний далеко не всім.

За словами експерта, для переїзду до приватного будинку або на дачу потрібні гроші, продукти, генератор, акумулятори та інші запаси. Він оцінює необхідний фінансовий резерв для такого переїзду приблизно у 200–250 тис. грн, якщо людина ще не придбала потрібного обладнання.

Водночас для багатьох киян, які працюють учителями, медсестрами, продавцями та отримують 15–20 тис. грн на місяць, виїзд може бути неможливим через фінансові обмеження та необхідність щодня добиратися на роботу, каже експерт.

Як альтернативу Попенко пропонує розглянути можливість об’єднатися з родичами або знайомими, які мають дачу чи приватний будинок.

«Якщо є можливість об’єднатися, наприклад, є там тещина дача, і ви там будете, і взяти з собою двох-трьох сусідів, туди виїхати, і певний час там якось пережити, то це варіант. І також про це потрібно думати зараз», — зазначив експерт.

Особливу увагу він радить приділити людям, які не зможуть самостійно залишити квартиру в разі зупинки ліфтів. Ідеться про маломобільних мешканців, людей з інвалідністю та літніх людей, зокрема тих, кому понад 80 років, які проживають самі.

Попенко звертає увагу на проблему обліку таких мешканців і організації допомоги їм. За його словами, людям у будинках варто заздалегідь з’ясувати, хто з сусідів може потребувати підтримки під час тривалих відключень.

Як підготувати квартиру до зими: що варто зробити вже зараз

Окрім підготовки будинку, варто подбати і про власну квартиру. Перед похолоданням перевірте вікна та вхідні двері, підготуйте альтернативне освітлення, зарядні пристрої та речі, які допоможуть зігрітися під час відключень.

1. Утепліть вікна та двері

Перевірте, чи немає протягів. Невеликі щілини закрийте силіконовими або самоклейними ущільнювачами. За потреби використовуйте відповідну тепловідбивну плівку для вікон.

2. Підготуйте освітлення

Перевірте акумуляторні лампи, ліхтарики, USB-світильники та повербанки. Зарядіть пристрої й покладіть їх у доступному місці. Не накривайте світлодіодні прилади тканиною.

3. Зберіть речі для зігрівання

Підготуйте теплі ковдри, пледи, термоковдру, грілку, термос і багатошаровий одяг. Для сну можна використовувати додаткову ковдру або справний електроплед відповідно до інструкції.

4. Подбайте про збереження тепла

Не заставляйте батареї меблями та не закривайте їх щільними шторами. За можливості встановіть за радіаторами тепловідбивний матеріал. Якщо опалення зникне, проводьте більше часу в одній кімнаті, зачиняючи двері до інших.

5. Зробіть запас необхідного

Зберігайте вдома запас питної води, продуктів, які не потребують приготування, батарейок і кабелів для заряджання. Перевірте справність електроприладів, якими плануєте користуватися взимку.

6. Подбайте про вологість

Якщо квартира довго залишається холодною, на поверхнях може накопичуватися конденсат. Для невеликих приміщень можна використовувати побутові вологопоглиначі, дотримуючись інструкції та тримаючи їх подалі від дітей і тварин.

Що перевірити перед похолоданням

Перевірити вікна, двері та ущільнювачі

Зарядити павербанки, акумуляторні лампи й ліхтарики

Підготувати батарейки та кабелі

Зібрати теплі ковдри, пледи, грілки й термос

Перевірити справність електроприладів

Підготувати запас води та продуктів без потреби в приготуванні

Переконатися, що радіатори не заставлені меблями

Перевірити, чи можна зберегти тепло в одній кімнаті

За можливості підготувати вологопоглинач

Домовитися із сусідами про допомогу маломобільним мешканцям

Олег Попенко наголосив, що підготовка до зими стосується не лише окремої квартири, а й усього будинку.

Перевірка труб та електромереж, резервне живлення насосів і ліфтів, а також домовленості між сусідами можуть мати вирішальне значення, якщо комунальні послуги будуть недоступні тривалий час.

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