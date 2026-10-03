Вбила чоловіка-аб'юзера: чому суд на Хмельниччині виправдав жінку

На Хмельниччині суд ухвалив вирок за вбивство чоловіка / © pixabay.com

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У Хмельницькій області виправдали жінку, яка під час самооборони вбила чоловіка-аб'юзера.

Про це йдеться у вироку Волочиського райсуду Хмельницької області.

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Чоловік знущався з дружини, через що сталась трагедія

Як встановив суд, подружнє життя між жінкою (особою з інвалідністю II групи) та її чоловіком суттєво погіршилося протягом останніх чотирьох років. Чоловік, регулярно зловживаючи алкоголем, вчиняв систематичне домашнє насильство: погрожував, бив дружину, відбирав кошти, нищив майно, виганяв її на мороз і вимагав переоформити на нього успадковані земельні паї. Факт попередніх побиттів підтвердили свідки та фотографії гематом і набряків на її тілі в месенджері Viber.

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Інцидент стався увечері 12 липня 2025 року. П'яний чоловік учинив черговий скандал через нібито зниклий телефон: розбив телевізор, вирвав у дружини пасмо волосся, розтрощив люстру, зачинив вхідні двері на ключ та перекрив шляхи для втечі.

Далі нападник затягнув жінку до ванної кімнати, силою утримував під холодною водою та погрожував утопити. Коли потерпіла вирвалася, чоловік схопив кухонний ніж і поррізав їй руку, погрожуючи вбити. Намагаючись захиститися, жінка схватила інший ніж із тумбочки та виставила його перед собою. Під час подальшого руху на неї той отримав один проникаючий удар у ділянку грудної клітки.

Одразу після цього жінка намагалася надати домедичну допомогу, а не знайшовши ключів від зачинених дверей, вилізла через вікно й побігла до сусідів кликати швидку. Попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні через кілька годин від внутрішньої кровотечі.

Позиція суду та правове обґрунтування

Орган досудового розслідування кваліфікував дії жінки за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

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Проте суд, дослідивши висновки ДНК-експертиз, показання свідків-сусідок (які бачили мокре волосся жінки та синці), висновки судово-медичних експертиз про наявність у жінки свіжих травм та стан психологічного стресу, зробив висновок про реальність загрози її життю.

Ключові висновки суду:

Застосування жінкою ножа відбулося в межах одного безперервного епізоду насильства для відбиття нападу озброєного чоловіка в замкненому приміщенні.

Згідно з ч. 5 ст. 36 Кримінального кодексу України , не є перевищенням меж необхідної оборони і не тягне кримінальної відповідальності застосування зброї чи будь-яких інших предметів для захисту від нападу озброєної особи , незалежно від тяжкості шкоди, завданої нападнику.

Оскільки жінка захищалася від озброєного агресора в умовах прямої загрози власному життю, у її діях відсутній склад кримінального правопорушення.

Рішення суду

29 вересня 2026 року Волочиський районний суд Хмельницької області ухвалив:

Визнати жінку невинуватою за обвинуваченням за ч. 2 ст. 121 КК України та повністю виправдати у зв'язку з відсутністю в її діянні складу злочину.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання — скасувати.

Цивільний позов матері загиблого про відшкодування моральної шкоди на суму 1,5 млн грн — залишити без розгляду (з роз'ясненням права подати позов у порядку цивільного судочинства).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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