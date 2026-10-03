Кого мобілізують у жовтні в першу чергу, а кого — точно ні: список

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У жовтні 2026 року на мобілізацію, як і раніше, впливатимуть вік, військово-облікова спеціальність, досвід і наявність законних підстав для відстрочки. Водночас чоловіки з оформленою відстрочкою не підлягають примусовому призову.

Про те, кого можуть мобілізувати насамперед у жовтні, хто має право на відстрочку та до якого віку можуть призивати чоловіків, розповідає ТСН.ua.

Реклама

Кого можуть мобілізувати в першу чергу в жовтні

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) діють мобілізаційні завдання та внутрішні розпорядження Генерального штабу ЗСУ. Вони визначають кількість військовозобов’язаних, яких потрібно призвати для доукомплектування армії, рекомендований вік мобілізованих і необхідні військово-облікові спеціальності.

Реклама

Водночас ці документи не перебувають у відкритому доступі, тому точно визначити, кого саме призиватимуть насамперед, неможливо.

Адвокатка Марина Бекало розповіла ТСН.ua, що через відсутність публічного доступу до таких розпоряджень не можна стверджувати, що для чоловіків віком від 50 років діють окремі умови мобілізації.

На практиці чоловіків віком від 55 років призивають значно рідше, ніж молодших військовозобов’язаних. Якщо їх мобілізують, то переважно на посади у підрозділах забезпечення, зокрема логістами або водіями.

Однак чоловіків віком понад 50 років можуть призначати й на бойові посади — закон цього не забороняє. За словами юристів, на мобілізацію у старшому віці можуть впливати бойовий досвід і дефіцитна військово-облікова спеціальність. Зокрема, йдеться про інженерів, медиків і фахівців із ремонту техніки.

Реклама

До якого віку можуть мобілізувати чоловіків

Граничний вік мобілізації залежить від військового звання та категорії військовослужбовця.

До 60 років — рядові, сержанти, а також офіцери молодшої та старшої ланок. Тобто чоловіків віком 59 років ще можуть призвати.

До 65 років — представники вищого офіцерського складу, зокрема генерали, бригадні генерали, генерал-майори та генерал-лейтенанти.

Після досягнення відповідного граничного віку чоловіків не можуть призивати на військову службу під час мобілізації.

Кого не мобілізують у жовтні: перелік підстав для відстрочки

Окремі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку відповідно до статті 23 Закону України № 3543. Однак для цього недостатньо лише мати законну підставу — її необхідно офіційно підтвердити.

Право на відстрочку мають:

Реклама

Чоловіки з інвалідністю — незалежно від групи. Відстрочку зазвичай надають на шість або 12 місяців.

Колишні військовополонені — люди, які перебували в російському полоні або були позбавлені свободи внаслідок агресії РФ.

Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей — за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Батьки-одинаки — чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Усиновлювачі дітей-сиріт — за наявності передбачених законом підстав

Батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Чоловіки, які доглядають за тяжкохворими родичами або людьми з інвалідністю — якщо в підопічних немає інших працездатних родичів.

Чоловіки, які доглядають за батьками дружини — якщо сама дружина не може здійснювати догляд і немає інших близьких родичів.

Родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців — якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проходження військової служби.

Студенти денної форми навчання — ті, хто здобуває першу вищу освіту у закладах професійної та вищої освіти.

Вчителі та викладачі — за умови роботи в навчальних закладах щонайменше на 0,75 ставки.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Оформити відстрочку можна через ЦНАП або застосунок «Резерв+». Якщо документи існують у паперовому вигляді, їх подають через ЦНАП, а електронні документи можна використати для оформлення через застосунок.

Розгляд заяви триває від семи до 15 робочих днів. Тимчасову відстрочку мають продовжувати автоматично, однак у разі технічних збоїв у системі статус може знадобитися поновити вручну.

Важливо, що сама наявність підстави не звільняє від мобілізації без офіційного оформлення відстрочки. Чоловіки, які мають підтверджений статус, можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно. Виписку з документа про відстрочку рекомендують постійно мати при собі.

Новини партнерів

Новини партнерів