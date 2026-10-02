Мобілізація з-за керма та покинуте авто: що робити водієві, якщо зупинили на блокпосту

Блокпости, мобілізація / © ТСН

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У період воєнного стану вручення повісток військовозобов’язаним нерідко відбувається безпосередньо на дорогах чи блокпостах. Іноді представники ТЦК не лише видають документи водіям, а й направляють їх на службу просто з-за керма. У таких ситуаціях у багатьох постає логічне запитання: як діяти водію та яка доля чекає на транспортний засіб, що раптово залишився без власника посеред вулиці.

Про це пише УНІАН.

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Чи має право ТЦК зупиняти автомобілі

Адвокатка керівниця ЮК Prima Leader Group Діна Дрижакова пояснила — відповідно до постанови Кабміну №1456, зупиняти автомобілі мають право лише уповноважені представники влади, зокрема Нацполіція, СБУ, Нацгвардія і Державна прикордонна служба. У цей перелік ТЦК не входить. Тому ми і бачимо спільні рейди ТЦК та поліцейських.

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Працівники ТЦК можуть чергувати на блокпостах та брати участь у перевірці документів разом з поліцією. Але основне — вони не мають безпосередніх повноважень зупиняти транспортні засоби. Тож відповідь на запитання, чи має право ТЦК зупиняти автомобілі на блокпостах, адвокатка дає негативну — таке право є лише у правоохоронних органів.

Повноваження поліції та ТЦК поза блокпостами

Співробітники ТЦК не можуть зупиняти автомобілі на дорогах поза блокпостами — таке право є лише у поліції і виключно за наявності поважних підстав. Це передбачено статтею 35 закону України «Про Національну поліцію».

У період воєнного стану ця стаття була доповнена пунктом, що поліцейські можуть зупиняти автомобілі для перевірки документів. У статті є низка підпунктів, в яких вказано, за яких умов правоохоронці мають право зупинити машину: наприклад, у разі порушення правил дорожнього руху або якщо транспортний засіб є в орієнтуванні.

Однак працівники ТЦК не є органом Нацполіції і не мають таких повноважень.

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Перевірка документів і вручення повісток

На блокпостах спільно з працівниками поліції співробітники ТЦК мають право вимагати пред’явити військово-облікові документи разом з паспортом. Це регламентовано як законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», так і постановою Кабміну №560.

Після перевірки військово-облікових документів співробітники ТЦК мають право видати особі повістку.

Чи законна мобілізація «на місці»

Навіть у разі вручення повістки працівники ТЦК не можуть мобілізувати чоловіка на місці, наголошує адвокатка.

Процес мобілізації передбачає низку обов’язкових етапів: уточнення військово-облікових даних і проходження ВЛК. Лише після цих етапів може бути ухвалено рішення про мобілізацію особи.

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Мобілізація на блокпості чи на вулиці без проходження цих етапів та оформлення відповідних документів є незаконною.

Як поводитися, якщо доправили до ТЦК

Якщо чоловіка доправили до ТЦК з вулиці або блокпоста, то у нього не мають права забирати телефон, але на практиці інколи відбувається інакше. До моменту, поки у людини не забрали телефон, їй варто спробувати скинути рідним чи близьким свою геолокацію чи повідомити, до якого ТЦК його везуть, якщо це відомо. Особа також має право на адвоката або правничу допомогу, але адвокатів до ТЦК можуть не допустити.

Якщо буде можливість, то слід фіксувати події на камеру. Необхідно звернути увагу на те, що працівників ТЦК зобов’язали носити увімкнені бодикамери, і затримання та доправлення до ТЦК мають бути зафіксовані. Потім адвокати роблять адвокатські запити, щоб отримати такі відео, і у більшості випадків цих записів немає.

Також потрібно звернути увагу на те, чи складається протокол про адміністративне правопорушення. Адміністративне затримання не може тривати понад 3 години.

Підписання документів та ВЛК: на що звернути увагу

Не можна підписувати документи наосліп навіть під тиском. Чоловіку потрібно уважно читати все, що йому дають на підпис. Якщо особа не згодна з правомірністю дій, зазвичай можна написати: «Зі змістом не згоден», «Затримання проведено незаконно», «Право на адвоката та правничу допомогу не було дотримано».

Закон вимагає проходження ВЛК перед будь-яким рішенням про призов. Якщо особу змушують підписати мобілізаційне розпорядження, а комісію по суті не було пройдено, потрібно наголошувати на порушенні цієї процедури. Чоловік має звертати увагу на те, що йому мають видати не просто виписане направлення на ВЛК. Це направлення має бути зареєстроване у журналі направлень, і людина, якій його видали, має у ньому розписатися.

Куди скаржитися на порушення

Близькі особи можуть звернутися зі скаргою на гарячу лінію Державного бюро розслідувань, оскільки в діях ТЦК є ознаки кримінального правопорушення — викрадення людини (стаття 146 Кримінального кодексу). Також можна звернутися зі скаргами до Міноборони та Генштабу ЗСУ.

Остання інстанція — суд: якщо особу незаконно мобілізували, то у судовому порядку можна оскаржити як рішення ВЛК, так і мобілізаційне розпорядження.

Що буде з автомобілем мобілізованого водія

Юристка GRACERS Інна Локоткова пояснила, що у разі мобілізації водія буде з автівкою. Машину не мають права лишати на проїжджій частині, оскільки це може спричинити ДТП та пошкодження майна.

Якщо автівка перебуває на проїжджій частині, водія можуть попросити припаркуватися та повідомити родичам, щоб вони приїхали та її забрали. Також представники поліції можуть викликати евакуатор, який забере авто на штрафмайданчик, якщо воно заважає проїзду інших транспортних засобів.

Щодо того, чи може ТЦК забрати автомобіль, адвокатка відповіла однозначно: таких повноважень у нього немає.

Як передати ключі та забрати машину

Якщо після мобілізації водія автомобіль залишився покинутим серед дороги, чоловіку можуть дати можливість забрати документи та закрити автівку. Після цього рідні можуть під’їхати до ТЦК, де перебуває особа, і хтось зі співробітників передасть їм ключі від машини та документи.

Потрібно мати із собою документи, які підтверджують родинні зв’язки. Наприклад, дружина має надати паспорт та свідоцтво про шлюб.

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Нагадаємо, в Україні під час загальної мобілізації чоловіки із законними підставами можуть оформити відстрочку від служби. Зробити це можна через ЦНАП або застосунок «Резерв+» — офіційно оформлений статус захищає від примусового призову.

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