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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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59
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Королева Максима доповнила модний образ ефектним намистом для виходу у світ

Королева Максима відвідала Національну поліцейську академію в Апелдорні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Під час візиту до поліцейської академії Апелдорна — національна поліція, що налічує понад 67 000 співробітників і є одним з найбільших роботодавців у Нідерландах, — як почесний президент Фонду фінансового добробуту Нідерландів (SFGN), королева Максима одягла топ від бельгійської фірми Natan, який вона вперше носила 2010 року на заході Фонду Ораньє, і котрий вона знову одягала через п'ять років, 2015-го на інший захід.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Це кремова блузка з широким вирізом-човником, рукавами три чверті та вільним силуетом. На ній зображено абстрактний рослинний принт, що нагадує силуети переплетених гілок і польового листя малиново-червоного кольору. На відміну від інших випадків, цього разу Максима одягла її з прямими штанями курно-рожевого кольору, які відкривали її бежеві оксамитові туфлі на підборах.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На шиї у Максими була прикраса з великих сферичних намистин, а кольорова гама, що поєднується з верхньою частиною образу, додає йому об'єму та контрасту. У вухах королева носила сережки-висячки, болотяний браслет з кольоровим камінням був на запя’ясті і заручальна каблучка на пальці завершували такий яскравий діловий аутфіт.

Раніше королева Максима відвідала місто Урк, де також з'явилася у сукні, яку вже носила.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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