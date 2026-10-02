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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
2 хв

А ви знали, що в українській мові є декілька слів, які починаються на "И": секрети філології

Що про написання таких лексем говорить чинний правопис.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Цікаві факти про українську мову

Цікаві факти про українську мову / © www.freepik.com/free-photo

Багато хто ще зі школи пам’ятає правило: українські слова не починаються з літери «И». Проте це не зовсім так. Чинний український правопис дозволяє початкову «И» в окремих словах, вигуках і частках. Деякі з них мають цікаве значення, а інші трапляються переважно в мовознавчих поясненнях.

Раніше ми писали, як правильно буде українською мовою слово «ізобіліє».

Які слова починаються на «И»

  1. Ич! — вигук, який передає емоцію, здивування або невдоволення. Наприклад: «Ич, який хитрий!» У цьому реченні слово підкреслює ставлення мовця до співрозмовника.

  2. Икати — вимовляти звук «и» замість «і». Це слово використовують, коли говорять про особливості вимови. Від нього утворився іменник икання — назва такого явища.

  3. Ирій — варіант слова «ірій», яке пов’язане з українськими народними віруваннями. Так називали міфічну теплу країну, куди восени відлітали птахи й звідки навесні поверталися. Також є слово «вирій».

  4. Ирод — варіант слова «ірод». У переносному значенні так називають жорстоку, безсердечну людину. Слово походить від імені біблійного царя Ірода й має виразне негативне забарвлення.

  5. Ич який! — це не окреме слово, а приклад уживання частки «ич», яка надає висловлюванню емоційного відтінку. Її можна використати, коли хочуть висловити іронію або несхвалення.

Чому слів на «И» так мало

В українській мові на початку слова зазвичай пишемо «І»: інший, історія, істина, іграшка. Початкова «И» — виняток, а не правило, тому не можна довільно змінювати першу літеру слова.

Український правопис також фіксує окремі іншомовні назви, що починаються на «И», відповідно до їхньої вимови. Однак у повсякденному мовленні найчастіше можна зустріти саме «ич», «икати», «ирій» та «ирод» — або їхні варіанти з початковою «І».

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