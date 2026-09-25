Тільки не "ізобіліє": як правильно сказати українською —  пояснення мовознавців

Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Слово «ізобіліє» часто можна почути в побутовому мовленні, однак для сучасної української літературної мови воно не є нормативним. Якщо хочеться сказати, що чогось багато, краще використовувати питомі українські відповідники, залежно від контексту. Найчастіше замість «ізобіліє» доречно сказати «достаток», «велика кількість», «безліч», «обилиця». Який саме варіант вибрати, залежить від того, про що йдеться.

Як правильно сказати українською про велику кількість чогось

Якщо мається на увазі, що чогось дуже багато, найпростіше сказати «велика кількість» або «безліч». Наприклад: «У саду цього року велика кількість яблук» або «На виставці було безліч цікавих робіт».

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Коли говоримо про матеріальний добробут, достаток у домі чи гарні умови життя, варто використовувати слово «достаток»: «У родині панують мир і достаток», «Бажаю вам здоров’я, щастя та достатку».

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Є також гарне українське слово «обилиця», яке означає велику кількість, достаток чогось. Наприклад: «Цьогоріч сад порадував обилицею фруктів». Це слово можна використовувати у повсякденному та образному мовленні.

Чому слово «ізобіліє» краще не вживати

«Ізобіліє» — це калька з російської мови, переклад слова «изобилие». В українській для передачі цього значення є власні відповідники, тому не слід використовувати цю лексему у своєму мовленні.

Наприклад, замість «бажаю ізобілія» краще сказати «бажаю вам достатку», «бажаю добробуту» або «нехай у вашому домі буде достаток».

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