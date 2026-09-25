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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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605
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2 хв

Принцеса Уельська запросила особливих гостей на чаювання до Віндзорського замку

Принцеса Кейт влаштувала спеціальне чаювання у Віндзорському замку та поділилася новим посланням.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Кетрін, яка успішно впоралася зі змаганням на витривалість, що включає сходження на найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу за 24 години, запросила деяких людей, з якими познайомилася під час свого власного сходження цьогоріч у червні.

Кенсінгтонський палац поділився відеозаписом цієї особливої події, додавши особисте повідомлення принцеси, в якому вона сказала, що це випробування стало «потужним нагадуванням про те, що одужання рідко буває шляхом, який ми проходимо наодинці».

У 30-секундному відео Кейт, одягнена в бордову сукню з поясом, з довгим волоссям, укладеним хвилями, розмовляє з дев’ятьма гостями в одному з парадних залів королівської резиденції в Беркширі.

«Було дуже приємно вітати у Віндзорському замку інших учасників „Випробування трьох вершин“ та їхні родини. За кожною вершиною стояла особиста історія стійкості, рішучості та надії. Вислуховування їхніх розповідей про досвід участі у випробуванні та причини, які спонукали їх взятися до нього, стало потужним нагадуванням про те, що відновлення рідко буває наодинці, і про важливість людей, які йдуть поруч з нами на цьому шляху», — сказала вона.

Влітку майбутня королева завершила цей челендж, щоб «пізнати життя після» свого діагнозу раку та зібрати кошти для лікарні, де вона лікувалася від хвороби. На початку 2024 року у неї діагностували рак невідомої форми, а в січні 2026-го вона повідомила, що перебуває в ремісії.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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