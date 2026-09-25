Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв жорстко відреагував на заяву очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського. Російський політик вдався до погроз та образ через слова про можливу війну між двома державами.

Медведєва цитують російські засоби масової пропаганди.

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«Польща справді впродовж історії часто воювала з Росією, проте не варто забувати, що його країна при цьому завжди програвала», — так політик прокоментував заяву Сікорського про те, що Польща воювала з Росією ще до появи США.

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Також Медведєв заявив, що під час Другої світової війни Москва нібито захищала поляків.

Водночас він додав, що Сікорський начебто не знає про це, «адже він погано освічений британський підданий від 1987 року і вивчав історію у англосаксів».

Зауважимо, що раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Сікорського в «русофобії головного мозку» через його заяву про можливий напад РФ на Польщу. Реакція Захарової стала черговою відповіддю на застереження польських посадовців щодо потенційної російської агресії.

Нагадаємо, на конференції YES у Києві Сікорський заявив, що у разі безпосереднього нападу Росії Польща та її союзники завдали б агресорці швидкої поразки. За його словами, ключовою перевагою Варшави є повітряні сили, що налічують близько 2500 літаків, і ця перевага збережеться навіть без участі США.

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До слова, напередодні під час дебатів у Раді Безпеки ООН Сікорський публічно звернувся до очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який залишив залу перед його виступом, закликавши припинити руйнувати майбутнє РФ та війну в Україні. Польський міністр наголосив, що після чотирьох років агресії Москва не досягла своїх цілей і їй не вдасться перемогти попри здатність вбивати людей.

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