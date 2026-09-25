Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Российский политик прибег к угрозам и оскорблениям из-за слов о возможной войне между двумя государствами.

Медведева цитируют российские средства массовой пропаганды.

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«Польша действительно на протяжении истории часто воевала с Россией, однако не стоит забывать, что его страна при этом всегда проигрывала», — так политик прокомментировал заявление Сикорского о том, что Польша воевала с Россией еще до появления США.

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Также Медведев заявил, что во время Второй мировой войны Москва якобы защищала поляков.

В то же время он добавил, что Сикорский якобы не знает об этом, «ведь он плохо образованный британский подданный с 1987 года и изучал историю у англосаксов».

Заметим, что ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила Сикорского в «русофобии головного мозга» из-за его заявления о возможном нападении РФ на Польшу. Реакция Захаровой стала очередным ответом на предостережение польских чиновников относительно потенциальной российской агрессии.

Напомним, на конференции YES в Киеве Сикорский заявил, что в случае прямого нападения России Польша и ее союзники нанесли бы агрессору быстрое поражение. По его словам, ключевым преимуществом Варшавы являются воздушные силы, насчитывающие около 2500 самолетов, и это преимущество сохранится даже без участия США.

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К слову, накануне во время дебатов в Совбезе ООН Сикорский публично обратился к главе МИД России Сергею Лаврову, покинувшему зал перед его выступлением, призвав прекратить разрушать будущее РФ и войну в Украине. Польский министр подчеркнул, что после четырех лет агрессии Москва не достигла своих целей и ей не удастся победить, несмотря на возможность убивать людей.

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