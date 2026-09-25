Магнитные бури: прогноз на выходные, 26-27 сентября

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 26-27 сентября 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

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В субботу и воскресенье, 26–27 сентября, ожидается умеренная солнечная активность. Геомагнитная обстановка в эти дни будет преимущественно спокойной — прогнозируются лишь несильные магнитные волнения с К-индексом 3, что соответствует зеленому уровню. Такие колебания считаются слабыми и не должны существенно влиять на самочувствие людей. Сильных магнитных бурь в выходные не ожидается.

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Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

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