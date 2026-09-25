Куриные бедра со сливами и другими фруктами: рецепт ароматного мяса

Куриные бедра со сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Если вам хочется приготовить курицу по-особому, попробуйте запечь её со сливами и грушей. Рецепт, о котором рассказали на странице Буде смачно разом, не требует сложных ингредиентов или длительного пребывания у плиты — большую часть работы за вас сделает духовка.

Ингредиенты куриные бедра 8 шт. сливы 300–400 г груша 1 шт. сушеная вишня лук 1–2 шт. соль чёрный молотый перец паприка щепотка корицы

Куриные бедра со сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Куриные бедра промойте и хорошо просушите бумажным полотенцем. Посолите, поперчите, добавьте паприку и, по желанию, немного корицы — она сделает аромат блюда более выразительным. Лук нарежьте полукольцами. Сливы разрежьте пополам и удалите косточки, а грушу нарежьте дольками. В форму для запекания выложите лук, сверху разместите куриные бедра. Вокруг разложите сливы, грушу и вяленую вишню. Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 60 минут. Затем снимите крышку или фольгу и запекайте ещё около 30 минут, чтобы курица аппетитно подрумянилась.

В результате вы получите нежную курицу с румяной корочкой и фруктовым соусом, в котором сочетаются сладость груши, приятная кислинка слив и насыщенный вкус вяленой вишни.

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