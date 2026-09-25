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Куриные бедра со сливами и другими фруктами: рецепт ароматного мяса
Куриные бедра, сливы, груша и вяленая вишня — сочетание, которое звучит необычно, но на вкус просто фантастическое. Мясо получается нежным и сочным, а фрукты превращаются в ароматный кисло-сладкий соус.
Если вам хочется приготовить курицу по-особому, попробуйте запечь её со сливами и грушей. Рецепт, о котором рассказали на странице Буде смачно разом, не требует сложных ингредиентов или длительного пребывания у плиты — большую часть работы за вас сделает духовка.
Ингредиенты
- куриные бедра
- 8 шт.
- сливы
- 300–400 г
- груша
- 1 шт.
- сушеная вишня
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- лук
- 1–2 шт.
- соль
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- чёрный молотый перец
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- паприка
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- щепотка корицы
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Приготовление
Куриные бедра промойте и хорошо просушите бумажным полотенцем.
Посолите, поперчите, добавьте паприку и, по желанию, немного корицы — она сделает аромат блюда более выразительным.
Лук нарежьте полукольцами.
Сливы разрежьте пополам и удалите косточки, а грушу нарежьте дольками.
В форму для запекания выложите лук, сверху разместите куриные бедра.
Вокруг разложите сливы, грушу и вяленую вишню.
Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 60 минут.
Затем снимите крышку или фольгу и запекайте ещё около 30 минут, чтобы курица аппетитно подрумянилась.
В результате вы получите нежную курицу с румяной корочкой и фруктовым соусом, в котором сочетаются сладость груши, приятная кислинка слив и насыщенный вкус вяленой вишни.