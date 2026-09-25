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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
478
Время на прочтение
1 мин

Куриные бедра со сливами и другими фруктами: рецепт ароматного мяса

Куриные бедра, сливы, груша и вяленая вишня — сочетание, которое звучит необычно, но на вкус просто фантастическое. Мясо получается нежным и сочным, а фрукты превращаются в ароматный кисло-сладкий соус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
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Куриные бедра со сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

Куриные бедра со сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

Если вам хочется приготовить курицу по-особому, попробуйте запечь её со сливами и грушей. Рецепт, о котором рассказали на странице Буде смачно разом, не требует сложных ингредиентов или длительного пребывания у плиты — большую часть работы за вас сделает духовка.

Ингредиенты

куриные бедра
8 шт.
сливы
300–400 г
груша
1 шт.
сушеная вишня
лук
1–2 шт.
соль
чёрный молотый перец
паприка
щепотка корицы
Куриные бедра со сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

Куриные бедра со сливами tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Куриные бедра промойте и хорошо просушите бумажным полотенцем.

  2. Посолите, поперчите, добавьте паприку и, по желанию, немного корицы — она сделает аромат блюда более выразительным.

  3. Лук нарежьте полукольцами.

  4. Сливы разрежьте пополам и удалите косточки, а грушу нарежьте дольками.

  5. В форму для запекания выложите лук, сверху разместите куриные бедра.

  6. Вокруг разложите сливы, грушу и вяленую вишню.

  7. Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 60 минут.

  8. Затем снимите крышку или фольгу и запекайте ещё около 30 минут, чтобы курица аппетитно подрумянилась.

В результате вы получите нежную курицу с румяной корочкой и фруктовым соусом, в котором сочетаются сладость груши, приятная кислинка слив и насыщенный вкус вяленой вишни.

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