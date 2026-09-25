Двенадцать лучших стрижек после 60 лет: освежают лицо и делают образ моложе

Стрижки после 60 омолаживающих лет / © pexels.com

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С возрастом структура волос может изменяться: они нередко становятся тоньше, теряют часть естественного объема или нуждаются в другом подходе к укладке. Поэтому после 60 лет при выборе прически следует учитывать не только модные тенденции, но и форму лица, густоту и текстуру волос.

Правильно подобранная длина, слои, челка или пробор помогают расставить акценты и подчеркнуть именно те черты, которые вам больше всего нравятся.

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Боб с мягкими слоями

Боб с мягкими слоями / © ТСН

Классический боб остается универсальным вариантом практически для всех возрастов. Мягкие слои делают его менее суровым, придают волосам движения и помогают создать дополнительный объем.

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Особенно удачный вид такая прическа может иметь тонкие волосы. Пряди у лица привлекают внимание к скулам и глазам, а длину можно адаптировать к форме лица.

Пикси с объемом на макушке

Пикси с объемом на макушке / © ТСН

Короткая стрижка пикси подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на ежедневную укладку.

Чуть более длинные пряди на макушке позволяют создать объем и визуально вытянуть лицо. Вместо идеально гладкой укладки можно оставить легкую текстуру — так прическа будет выглядеть более непринужденно.

Удлиненный пикси

Удлиненный пикси / © ТСН

Если очень короткая стрижка кажется слишком смелым решением, следует обратить внимание на удлиненный вариант пикси.

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Более длинные верхние и передние пряди дают больше возможностей для укладки. Их можно зачесать в сторону, придать им объем или создать легкую небрежность. Такая форма также помогает мягко обрамить лицо.

Боб к подбородку

Боб к подбородку / © ТСН

Длина до линии подбородка хорошо подчеркивает нижнюю часть лица и скулы.

Особенно эффектно такая стрижка смотрится на прямых или слегка волнистых волосах. Если волосы тонкие, избыточного количества слоев лучше избегать — более ровный срез может визуально сделать его более густыми.

Удлиненный боб

Удлиненный боб / © ТСН

Лоб, или удлиненный боб, — хороший компромисс для тех, кто не готов к короткой стрижке.

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Длина примерно до плеч позволяет сохранить волосы достаточно длинными для разных укладок, но одновременно придает прическе четкой формы. Легкие слои вокруг лица могут подчеркнуть скулы и смягчить контуры.

Прическа с боковым пробором

Прическа с боковым пробором / © ТСН

Иногда для заметного изменения образа даже не нужно стричь волосы. Достаточно перенести пробор.

Глубокий боковой пробор создает асимметрию и может придать объему у корней. Пряди, опрокинутые на одну сторону, красиво обрамляют лицо и привлекают внимание к глазам.

Стрижка с косой челкой

Стрижка с косой челкой / © ТСН

Косая челка — еще один способ изменить прическу без радикального сокращения длины.

Он создает мягкую диагональ у лица и делает акцент на глазах и скулах. К тому же его обычно легче отращивать, чем густая прямая челка.

Стрижка с челкой-шторкой

Стрижка с челкой-шторкой / © ТСН

Челка-шторка остается популярной благодаря своей универсальности. Он разделяется посередине или сбоку, а более длинные края плавно переходят в основную длину волос.

Такие пряди мягко обрамляют лицо и хорошо совмещаются как с бобом, так и с волосами средней длины.

Многослойная стрижка средней длины

Многослойная стрижка средней длины / © ТСН

Если не хочется прощаться с длиной, можно добавить слои.

Правильно расположенные слои убирают излишнюю тяжесть и создают движение. Особенно это актуально для густых волос, которые без слоев могут терять форму.

Обладательницам тонких волос следует быть осторожными: слишком большое количество коротких слоев может, напротив, визуально снизить густоту.

Мягкие волны

Мягкие волны / © ТСН

Волнистая укладка придает прическе объем и делает контуры стрижки менее резкими.

Необязательно создавать идеальные локоны. Природные мягкие волны могут выглядеть гораздо современнее и помогают придать движению волос средней длины.

Короткая текстурированная стрижка

Короткая текстурированная стрижка / © ТСН

Текстура особенно хорошо работает на коротких волосах. Пряди разной длины создают эффект большей густоты и позволяют легко изменять укладку.

Прическу можно сделать более аккуратной или, наоборот, немного растрепанной — в зависимости от настроения и образа.

Стрижка до плечей с прядями у лица

Стрижка к плечам с прядями у лица / © ТСН

Для тех, кто любит длинные волосы, хорошим вариантом может стать длина до плеч с мягкими прядями вокруг лица.

Более короткие передние пряди помогают создать форму, не забирая основной длины. Их можно укладывать внутрь, снаружи или создавать легкие волны.

Как выбрать прическу после 60 лет

Не существует одной стрижки, которая все равно будет хорошо подходить всем. При выборе следует учитывать форму лица, густоту волос, его естественную текстуру и количество времени, которое вы готовы тратить на укладку.

Например, тонким волосам часто подходят четкие срезы и умеренное количество слоев, тогда как густые волосы могут выиграть от многослойности, убирающей лишний вес. Боковой пробор способен придать объему у корней, а пряди у лица — привлечь внимание к скулам и глазам.

Лучшей в конечном итоге будет не та прическа, которая соответствует определенному возрасту, а та, которая подходит именно вашим волосам, чертам лица и стиля.

FAQ

Какие стрижки омолаживают женщин после 60 лет?

Зрительно освежить образ могут боб, удлиненный боб, пикси, многослойные стрижки и прически с мягкими прядями у лица. Важную роль играет не столько название стрижки, сколько ее форма: объем у корней, легкие слои и правильно подобранная длина могут выгодно подчеркнуть глаза, скулы и овал лица.

Какая стрижка лучше подходит для тонких волос после 60 лет?

Для тонких волос часто выбирают боб с четким срезом, короткий пикси, пикси-боб или короткие стрижки с легкой текстурой. Избыточного количества слоев лучше избегать, если они уносят густоту на кончиках. Дополнительный объем можно достичь с помощью бокового пробора и легкой прикорневой укладки.

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