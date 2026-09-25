Дванадцять найкращих стрижок після 60 років: освіжають обличчя та роблять образ молодшим

Стрижки після 60 років, які омолоджують / © pexels.com

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З віком структура волосся може змінюватися: воно нерідко стає тоншим, втрачає частину природного об’єму або потребує іншого підходу до укладання. Тому після 60 років під час вибору зачіски варто враховувати не лише модні тенденції, а й форму обличчя, густоту та текстуру волосся.

Правильно підібрана довжина, шари, чубчик або проділ допомагають розставити акценти та підкреслити саме ті риси, які вам подобаються найбільше.

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Боб із м’якими шарами

Боб із м’якими шарами / © ТСН

Класичний боб залишається універсальним варіантом практично для будь-якого віку. М’які шари роблять його менш суворим, додають волоссю руху та допомагають створити додатковий об’єм.

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Особливо вдалий вигляд така зачіска може мати на тонкому волоссі. Пасма біля обличчя привертають увагу до вилиць та очей, а довжину можна адаптувати до форми обличчя.

Піксі з об’ємом на маківці

Піксі з об’ємом на маківці / © ТСН

Коротка стрижка піксі підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на щоденне укладання.

Трохи довші пасма на маківці дозволяють створити об’єм і візуально витягнути обличчя. Замість ідеально гладкого укладання можна залишити легку текстуру — так зачіска матиме більш невимушений вигляд.

Подовжений піксі

Подовжений піксі / © ТСН

Якщо дуже коротка стрижка здається занадто сміливим рішенням, варто звернути увагу на подовжений варіант піксі.

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Довші верхні та передні пасма дають більше можливостей для укладання. Їх можна зачесати набік, надати їм об’єму або створити легку недбалість. Така форма також допомагає м’яко обрамити обличчя.

Боб до підборіддя

Боб до підборіддя / © ТСН

Довжина до лінії підборіддя добре підкреслює нижню частину обличчя та вилиці.

Особливо ефектно така стрижка виглядає на прямому або злегка хвилястому волоссі. Якщо волосся тонке, надмірної кількості шарів краще уникати — рівніший зріз може візуально зробити його густішим.

Подовжений боб

Подовжений боб / © ТСН

Лоб, або подовжений боб, — хороший компроміс для тих, хто не готовий до короткої стрижки.

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Довжина приблизно до плечей дозволяє зберегти волосся достатньо довгим для різних укладок, але водночас надає зачісці чіткої форми. Легкі шари навколо обличчя можуть підкреслити вилиці та пом’якшити контури.

Зачіска з боковим проділом

Зачіска з боковим проділом / © ТСН

Іноді для помітної зміни образу навіть не потрібно стригти волосся. Достатньо перенести проділ.

Глибокий боковий проділ створює асиметрію і може додати об’єму біля коренів. Пасма, перекинуті на один бік, красиво обрамляють обличчя та привертають увагу до очей.

Стрижка з косим чубчиком

Стрижка з косим чубчиком / © ТСН

Косий чубчик — ще один спосіб змінити зачіску без радикального скорочення довжини.

Він створює м’яку діагональ біля обличчя та робить акцент на очах і вилицях. До того ж його зазвичай легше відрощувати, ніж густий прямий чубчик.

Стрижка з чубчиком-шторкою

Стрижка з чубчиком-шторкою / © ТСН

Чубчик-шторка залишається популярним завдяки своїй універсальності. Він розділяється посередині або трохи збоку, а довші краї плавно переходять в основну довжину волосся.

Такі пасма м’яко обрамляють обличчя і добре поєднуються як із бобом, так і з волоссям середньої довжини.

Багатошарова стрижка середньої довжини

Багатошарова стрижка середньої довжини / © ТСН

Якщо не хочеться прощатися з довжиною, можна додати шари.

Правильно розташовані шари прибирають зайву важкість і створюють рух. Особливо це актуально для густого волосся, яке без шарів може втрачати форму.

Власницям тонкого волосся варто бути обережними: занадто велика кількість коротких шарів може, навпаки, візуально зменшити густоту.

М’які хвилі

М’які хвилі / © ТСН

Хвилясте укладання додає зачісці об’єму та робить контури стрижки менш різкими.

Необов’язково створювати ідеальні локони. Природні м’які хвилі можуть виглядати значно сучасніше та допомагають додати руху волоссю середньої довжини.

Коротка текстурована стрижка

Коротка текстурована стрижка / © ТСН

Текстура особливо добре працює на короткому волоссі. Пасма різної довжини створюють ефект більшої густоти та дозволяють легко змінювати укладання.

Зачіску можна зробити акуратнішою або, навпаки, трохи розтріпаною — залежно від настрою та образу.

Стрижка до плечей із пасмами біля обличчя

Стрижка до плечей із пасмами біля обличчя / © ТСН

Для тих, хто любить довше волосся, хорошим варіантом може стати довжина до плечей із м’якими пасмами навколо обличчя.

Коротші передні пасма допомагають створити форму, не забираючи основної довжини. Їх можна укладати всередину, назовні або створювати легкі хвилі.

Як вибрати зачіску після 60 років

Не існує однієї стрижки, яка однаково добре пасуватиме всім. Під час вибору варто враховувати форму обличчя, густоту волосся, його природну текстуру та кількість часу, яку ви готові витрачати на укладання.

Наприклад, тонкому волоссю часто пасують чіткі зрізи та помірна кількість шарів, тоді як густе волосся може виграти від багатошаровості, яка прибирає зайву вагу. Боковий проділ здатен додати об’єму біля коренів, а пасма біля обличчя — привернути увагу до вилиць та очей.

Найкращою зрештою буде не та зачіска, яка відповідає певному віку, а та, яка пасує саме вашому волоссю, рисам обличчя та стилю.

FAQ

Які стрижки омолоджують жінок після 60 років?

Візуально освіжити образ можуть боб, подовжений боб, піксі, багатошарові стрижки та зачіски з м’якими пасмами біля обличчя. Важливу роль відіграє не стільки назва стрижки, скільки її форма: об’єм біля коренів, легкі шари та правильно підібрана довжина можуть вигідно підкреслити очі, вилиці й овал обличчя.

Яка стрижка найкраще підходить для тонкого волосся після 60 років?

Для тонкого волосся часто обирають боб із чітким зрізом, короткий піксі, піксі-боб або короткі стрижки з легкою текстурою. Надмірної кількості шарів краще уникати, якщо вони забирають густоту на кінчиках. Додаткового об’єму можна досягти за допомогою бокового проділу та легкого прикореневого укладання.

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