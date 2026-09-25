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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Кім Кардашян вийшла у світ у відвертому вбранні з пітоновим принтом

Зірка знову привернула увагу своїм ефектним образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка Кім Кардашян з’явилася на вечірці в Лондоні з нагоди відкриття першого міжнародного флагманського магазину її бренду SKIMS у відвертому комплекті з пітоновим принтом.

Для виходу вона обрала індивідуально пошите вбрання від французького дизайнера Людовіка де Сен-Сернена. Комплект складався з мініатюрного топа з глибоким декольте та довгої обтислої спідниці зі шнурівкою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Зверху Кардашян накинула об’ємну темно-коричневу шкіряну куртку, а доповнила образ туфлями на високих підборах і прикрасами. Волосся вона уклала в об’ємну недбалу зачіску.

Втім, Кім не обмежилася одним образом. Протягом вечора вона встигла змінити вбрання ще двічі: спочатку з’явилася в обтислій сукні нюдового кольору, а згодом — в ефектному комплекті з топом на шнурівці.

(гортайте фото праворуч, щоб побачити інші образи Кім Кардашян)

Нагадаємо, раніше Льюїс Гемілтон опублікував романтичні фото з Кім Кардашян і розповів про їхні побачення.

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