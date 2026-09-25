- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Час на прочитання
- 1 хв
"Виникають думки тікати": Денисенко після "прильоту" біля дому заговорила про виїзд з України
Акторка зізналася, що після важких ночей у неї виникають думки поїхати за кордон.
Українська акторка Наталка Денисенко після нещодавнього «прильоту» біля її будинку відверто розповіла, чи замислюється про виїзд з України.
Після чергової неспокійної ночі артистка поділилася своїми думками з підписниками. Денисенко зізналася, що попри все має сильне бажання залишатися на Батьківщині. Водночас пережиті обстріли змушують її замислюватися про життя за кордоном. Акторка не приховує, що в такі моменти хочеться просто втекти від небезпеки. Проте конкретних планів щодо переїзду вона не озвучувала. Для неї важливим фактором залишається можливість працювати.
«Було і є непереборне внутрішнє бажання залишатися тут! Хоча, можливо, якби я могла повноцінно працювати за кордоном, то це бажання змінилося б… Бо часто після таких ночей (з обстрілами) виникають думки тікати! Дуже вірю, що скоро ми переживемо це все жахіття», — сказала артистка.
Денисенко наголосила, що наразі її внутрішнє бажання — жити саме в Україні. Однак вона чесно визнає: після особливо важких атак емоційний стан змінюється, а думки про безпечніше життя за межами країни стають сильнішими.
Нагадаємо, нещодавно уламки ракети впали біля квартири Наталки Денисенко у Києві. Акторка показала наслідки атаки РФ.