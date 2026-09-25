"Виникають думки тікати": Денисенко після "прильоту" біля дому заговорила про виїзд з України

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко після нещодавнього «прильоту» біля її будинку відверто розповіла, чи замислюється про виїзд з України.

Після чергової неспокійної ночі артистка поділилася своїми думками з підписниками. Денисенко зізналася, що попри все має сильне бажання залишатися на Батьківщині. Водночас пережиті обстріли змушують її замислюватися про життя за кордоном. Акторка не приховує, що в такі моменти хочеться просто втекти від небезпеки. Проте конкретних планів щодо переїзду вона не озвучувала. Для неї важливим фактором залишається можливість працювати.

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«Було і є непереборне внутрішнє бажання залишатися тут! Хоча, можливо, якби я могла повноцінно працювати за кордоном, то це бажання змінилося б… Бо часто після таких ночей (з обстрілами) виникають думки тікати! Дуже вірю, що скоро ми переживемо це все жахіття», — сказала артистка.

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Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко наголосила, що наразі її внутрішнє бажання — жити саме в Україні. Однак вона чесно визнає: після особливо важких атак емоційний стан змінюється, а думки про безпечніше життя за межами країни стають сильнішими.

Нагадаємо, нещодавно уламки ракети впали біля квартири Наталки Денисенко у Києві. Акторка показала наслідки атаки РФ.

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