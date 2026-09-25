Зірка "Термінатора 2" звернувся до українців та зробив важливу заяву про війну

Роберт Патрік / © скриншот з відео

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Американський актор Роберт Патрік, відомий за роллю Т-1000 у фільмі «Термінатор 2», публічно підтримав Україну та побажав нашій державі перемоги у війні.

67-річний Роберт Патрік записав відеозвернення просто під час поїздки на мотоциклі. Актор постав перед камерою у характерному байкерському образі. Ролик поширили в соцмережах представники української мотоспільноти Harley-Davidson. Патрік не приховував свого ставлення до подій в Україні. Він звернувся безпосередньо до українців і побажав їм завершення війни.

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«Ми молимося за український народ. Бажаємо, щоб війна закінчилася, щоб Україна перемогла. І продовжуйте їздити на Harley-Davidson! Продовжуйте їздити — саме так, як я зараз збираюся це зробити. Я обожнюю це», — сказав Роберт Патрік.

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Роберт Патрік / © Інстаграм

Мотоцикли для голлівудської зірки — не просто захоплення. Патрік є співвласником дилерського центру Harley-Davidson і активно долучається до мотоспільноти. Тож своє звернення до українців він записав у максимально звичній для себе атмосфері — перед поїздкою на улюбленому байку.

Роберт Патрік / © Інстаграм

Це не перша публічна підтримка України від Роберта Патріка. Раніше він уже записував відеозвернення на підтримку українців, які захищають свою країну від російської агресії. Також актор закликав допомагати TAPS Ukraine — організації, яка підтримує родини загиблих українських військових.

Роберт Патрік / © Інстаграм

З Україною Патріка пов’язує і особиста професійна історія. У 2018 році він приїжджав до нашої країни для роботи над фільмом «Захар Беркут», де виконав одну з головних ролей. А у 2022 році, після звернення мера Дніпра Бориса Філатова, погодився стати послом доброї волі Дніпра та допомагати привертати міжнародну увагу до України.

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