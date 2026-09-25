Трагедія під час навчань: 14 військових загинули у морі

Військові Казахстану. / © Міністерство оборони Казахстану

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У Казахстані під час військово-морських навчань сталася трагедія: 17 військових віднесло у відкрите море. Щонайменше 14 осіб них загинули.

Про це повідомили у Міноборони країни.

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Інцидент стався 24 вересня у Мангістауській області коли військові виконували навчально-бойові завдання на узбережжі. У Міноборони заявили, що через раптове погіршення погоди 17 людей віднесло в бік відкритого Каспійського моря.

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Пошукову операцію завершили вранці 25 вересня. Трьох військових вдалося врятувати, одного з них госпіталізували. Серед загиблих — старший лейтенант, сержант і 12 військовослужбовців строкової служби.

Для розслідування трагедії та допомоги родинам загиблих створили урядову комісію. Також порушили кримінальну справу за статтями про недбале ставлення до служби та порушення правил кораблеводіння.

Навчання «Захист Каспію-2026» стартували 22 вересня у казахстанському секторі Каспійського моря. У них брали участь понад 500 військових, бойові кораблі та берегові підрозділи Збройних сил Казахстану.

Як повідомлялося, росЗМІ заявили, що РФ готує ще одну СВО. Путінські «РИА Новости» випустили матеріал із відкритими погрозами вторгнення та ядерного удару по країні НАТО, агонічно видаливши його за кілька годин. Стаття позаштатного автора Александра Носовича вийшла під промовистим заголовком «На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою».

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