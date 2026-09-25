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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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89
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2 хв

У чорній сукні із золотим акцентом: Бріжит Макрон з чоловіком зустріла Папу Римського у Парижі

Перша леді Франції супроводжувала чоловіка під час урочистої зустрічі понтифіка в аеропорту Орлі та його приймання в Єлисейському палаці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли Папу Римського Лева XIV, який прибув до країни з чотириденним візитом.

Папа Римський, Емманюель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Папа Римський, Емманюель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Спочатку французьке президентське подружжя привітало понтифіка в аеропорту Орлі, а згодом разом із ним з’явилося на урочистій церемонії в Єлисейському палаці.

Для цієї важливої події Бріжит обрала чорну приталену сукню міді з рукавами три чверті, круглою горловиною та акцентованою лінією плечей. Вбрання мало стриманий лаконічний крій і невеликий розріз ззаду.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Сукня також мала широкий пояс із великою золотистою пряжкою асиметричної форми і невеликі золоті елементи, які прикрашали одне плече.

Еммануель і Бріжит Макрони, Папа Римський / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони, Папа Римський / © Associated Press

Взута пані Макрон була у класичні чорні гостроносі туфлі на високих шпильках, а в руці тримала невеликий прямокутний клатч. Із прикрас на першій леді були маленькі сережки-кільця, годинник, кілька масивних браслетів і каблучки.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Бріжит зробила акуратну зачіску, зібравши передні пасма позаду за допомогою чорної шпильки. Вона також зробила свій улюблений макіяж смокі-айс.

Папа Римський, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Папа Римський, Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, це перший офіційний візит Папи Римського до Франції за останні 18 років. Востаннє країну з таким візитом відвідував Бенедикт XVI у 2008 році. Чотириденна поїздка Лева XIV передбачає заходи у Парижі, Лурді та Меці.

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