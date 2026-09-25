ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Київ: кількість постраждалих різко зросла

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішньої російської атаки на Київ зросла.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака РФ на Київ 25 вересня

В Києві 39 людей постраждали внаслідок осійської атаки / © Управління ДСНС Києва

Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Києву у п’ятницю, 25 вересня, збільшилася. Наразі відомо про 39 постраждалих.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У столиці триває ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях влучань і падіння уламків.

Що відомо про атаку 25 вересня

Від ранку 25 вересня російські війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у різних районах столиці були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

Під час атаки загинули люди, зокрема 14-річний хлопець унаслідок влучання в багатоповерхівку на Печерську. Також пошкоджено медичний заклад, трьох людей госпіталізували, серед них дитину.

На Солом’янці дрон влучив в офісну будівлю, де загинули четверо людей. У Шевченківському районі безпілотник впав на п’ятиповерхову нежитлову будівлю, а на Лук’янівці була пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, там постраждали шестеро людей.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie