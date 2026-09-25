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Атака РФ на Київ: кількість постраждалих різко зросла
Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішньої російської атаки на Київ зросла.
Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Києву у п’ятницю, 25 вересня, збільшилася. Наразі відомо про 39 постраждалих.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У столиці триває ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях влучань і падіння уламків.
Що відомо про атаку 25 вересня
Від ранку 25 вересня російські війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у різних районах столиці були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.
Під час атаки загинули люди, зокрема 14-річний хлопець унаслідок влучання в багатоповерхівку на Печерську. Також пошкоджено медичний заклад, трьох людей госпіталізували, серед них дитину.
На Солом’янці дрон влучив в офісну будівлю, де загинули четверо людей. У Шевченківському районі безпілотник впав на п’ятиповерхову нежитлову будівлю, а на Лук’янівці була пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, там постраждали шестеро людей.