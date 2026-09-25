Атака РФ на Київ: кількість постраждалих різко зросла

В Києві 39 людей постраждали внаслідок осійської атаки / © Управління ДСНС Києва

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Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Києву у п’ятницю, 25 вересня, збільшилася. Наразі відомо про 39 постраждалих.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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У столиці триває ліквідація наслідків російської атаки. Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях влучань і падіння уламків.

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Що відомо про атаку 25 вересня

Від ранку 25 вересня російські війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у різних районах столиці були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі.

Під час атаки загинули люди, зокрема 14-річний хлопець унаслідок влучання в багатоповерхівку на Печерську. Також пошкоджено медичний заклад, трьох людей госпіталізували, серед них дитину.

На Солом’янці дрон влучив в офісну будівлю, де загинули четверо людей. У Шевченківському районі безпілотник впав на п’ятиповерхову нежитлову будівлю, а на Лук’янівці була пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, там постраждали шестеро людей.

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