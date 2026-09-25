Атака РФ на Киев: количество пострадавших резко возросло

В Киеве 39 людей пострадали в результате осийской атаки / © Управление ГСЧС Киева

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Количество пострадавших в результате вражеских ударов поКиеву в пятницу, 25 сентября, увеличилось. Пока известно о 39 пострадавших.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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В столице идет ликвидация последствий российской атаки. Спасатели и экстренные службы работают на местах попадания и падения обломков.

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Что известно об атаке 25 сентября

С утра 25 сентября российские войска несколько раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате ударов в разных районах столицы были повреждены жилые и нежилые здания.

Во время атаки погибли люди, в том числе 14-летний парень в результате попадания в многоэтажку на Печерске. Также повреждено медицинское учреждение, три человека госпитализированы, среди них ребенок.

На Соломенке дрон попал в офисное здание, где погибли четыре человека. В Шевченковском районе беспилотник упал на пятиэтажное нежилое здание, а на Лукьяновке было повреждено здание Высшего совета правосудия. По предварительным данным, там пострадали шесть человек.

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