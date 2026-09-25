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Атака РФ на Киев: количество пострадавших резко возросло
Число пострадавших в результате сегодняшней российской атаки на Киев возросло.
Количество пострадавших в результате вражеских ударов поКиеву в пятницу, 25 сентября, увеличилось. Пока известно о 39 пострадавших.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В столице идет ликвидация последствий российской атаки. Спасатели и экстренные службы работают на местах попадания и падения обломков.
Что известно об атаке 25 сентября
С утра 25 сентября российские войска несколько раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате ударов в разных районах столицы были повреждены жилые и нежилые здания.
Во время атаки погибли люди, в том числе 14-летний парень в результате попадания в многоэтажку на Печерске. Также повреждено медицинское учреждение, три человека госпитализированы, среди них ребенок.
На Соломенке дрон попал в офисное здание, где погибли четыре человека. В Шевченковском районе беспилотник упал на пятиэтажное нежилое здание, а на Лукьяновке было повреждено здание Высшего совета правосудия. По предварительным данным, там пострадали шесть человек.