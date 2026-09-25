Чому лікарі рекомендують їсти гарбуз у холодну пору року: яка його користь для здоров’я

Яка користь гарбуза для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

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Гарбуз недарма вважають одним із найцінніших сезонних продуктів осені. Він добре зберігається протягом холодних місяців, а його яскраво-помаранчева м’якоть містить цілий комплекс поживних речовин, необхідних організму в осінньо-зимовий період. Особливо багато в гарбузі каротиноїдів — природних пігментів, серед яких бета-каротин, альфа-каротин, лютеїн і зеаксантин. Бета-каротин є провітаміном А: організм може перетворювати його на вітамін А, який необхідний для нормальної роботи імунної системи, зору та інших важливих функцій.

Гарбуз для імунітету: чим корисний у сезон застуд

Одна з головних переваг гарбуза восени — вміст провітаміну А. Вітамін А бере участь у роботі імунної системи та допомагає підтримувати нормальний стан слизових оболонок, які є одним із природних бар’єрів організму.

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Саме тому продукти з бета-каротином є корисною частиною різноманітного раціону в холодну пору року. Водночас гарбуз не можна назвати засобом, який запобігає застуді або лікує вірусні інфекції. Його користь полягає в тому, що він допомагає забезпечувати організм поживними речовинами, необхідними для нормальної роботи захисних систем.

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Цікаво, що для отримання вітаміну А не обов’язково вживати добавки: провітамін А можна отримувати з продуктів рослинного походження, зокрема з помаранчевих і жовтих овочів.

Чим корисний гарбуз для мозку та пам’яті

Окремий інтерес для дослідників становлять каротиноїди, зокрема лютеїн і зеаксантин. Вони містяться в гарбузі та належать до рослинних пігментів із антиоксидантними властивостями.

Лютеїн присутній не лише в тканинах ока, а й у мозку. Дослідження показують зв’язок між рівнем каротиноїдів і деякими показниками когнітивного функціонування — зокрема увагою, пам’яттю та швидкістю обробки інформації. Систематичний огляд досліджень також виявив позитивний зв’язок між лютеїном, зеаксантином і когнітивними функціями, хоча автори наголошують на необхідності подальших досліджень.

Тому гарбуз можна вважати одним із продуктів, які варто регулярно включати до раціону для підтримки загального здоров’я мозку.

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Яка користь гарбуза для зору

Лютеїн і зеаксантин належать до каротиноїдів, які накопичуються в тканинах ока. Гарбуз містить обидві ці сполуки, а також бета-каротин, який організм може перетворювати на вітамін А.

Вітамін А особливо важливий для нормального зору, зокрема для роботи сітківки. За його недостатності можуть виникати проблеми із зором у темряві.

Як краще їсти гарбуз, щоб отримати максимум користі

Гарбуз можна готувати різними способами, але для щоденного меню краще не перетворювати його на десерт із великою кількістю цукру.

Один із найпростіших варіантів — запекти гарбуз у духовці. Також із нього можна приготувати крем-суп, додати до вівсяної або пшоняної каші чи зробити теплий гарнір до м’яса або риби.

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Для засвоєння жиророзчинних каротиноїдів гарбуз можна поєднувати з невеликою кількістю джерела жиру — наприклад, оливковою олією, горіхами або насінням.

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