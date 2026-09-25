Якщо немає води: де її взяти, як очистити та скільки потрібно запасти

Що робити, якщо раптово зникла вода / © pexels.com

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В умовах тривалого відключення водопостачання насамперед потрібно подбати про воду для пиття, приготування їжі та особистої гігієни. Особливо важливо не використовувати для пиття воду із сумнівних джерел без попереднього очищення та знезараження.

Що робити одразу, якщо зникла вода

Якщо водопостачання припинилося, насамперед перевірте повідомлення місцевої влади та водоканалу. Там можуть повідомити причину відключення, орієнтовні терміни відновлення водопостачання та адреси пунктів, де можна набрати питну воду.

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Якщо вода ще є у крані, але стало відомо про можливе відключення, варто одразу наповнити чисті пляшки, каністри та інші придатні для зберігання питної води місткості.

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Окремо можна набрати технічну воду — для миття, прибирання та змивання унітазу. Щоб випадково її не випити, місткості краще підписати.

Якщо після аварії чи тривалої перерви вода з крана має незвичний колір, запах або смак, не варто використовувати її для пиття, доки відповідні служби не повідомлять, що вода безпечна.

Скільки води потрібно запасати

Оптимально мати запас щонайменше на три доби.

На випадок тривалої відсутності водопостачання одній дорослій людині потрібно близько 3 літрів питної води на добу, включно з рідиною, яку споживаємо з їжею. Ще 10–12 літрів варто передбачити для гігієни та приготування їжі. Запас води рекомендують мати щонайменше на 72 години.

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За можливості води краще підготувати більше, особливо якщо в родині є маленькі діти, літні люди, домашні тварини або люди, яким через стан здоров’я потрібно більше води.

Скільки води потрібно сім’ї на три дні

Кількість людей На 1 добу Мінімальний запас на 3 доби 1 людина близько 4 л 12 л 2 людини близько 8 л 24 л 3 людини близько 12 л 36 л 4 людини близько 16 л 48 л

Це орієнтовний мінімальний аварійний запас. Якщо є місце для зберігання, доцільно мати додаткову воду для гігієни та господарських потреб.

Де брати воду, якщо немає водопостачання

Найбезпечніший варіант — фасована бутельована вода в заводському пакованні.

Під час тривалих перебоїв місцева влада також може організовувати підвезення питної води та спеціальні пункти її роздавання. Адреси таких пунктів варто перевіряти лише в офіційних джерелах вашого міста чи громади.

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Також можуть використовуватися бювети, свердловини та інші перевірені джерела, якщо місцева влада або відповідні служби підтвердили безпечність води.

Воду з річок, озер, ставків та інших відкритих водойм не можна вважати питною. Вона може містити бактерії, віруси, паразитів і небезпечні хімічні речовини.

Якщо іншого джерела немає, таку воду перед вживанням необхідно очистити та знезаразити. Однак важливо пам’ятати: кип’ятіння чи звичайна домашня фільтрація не зроблять безпечною воду, забруднену паливом, токсичними речовинами або іншими небезпечними хімікатами.

Як очистити воду в домашніх умовах

Очищення і знезараження — не зовсім одне й те саме. Фільтрація допомагає прибрати з води частинки бруду та осад, тоді як знезараження необхідне для знищення хвороботворних мікроорганізмів.

Якщо вода каламутна, спочатку дайте їй відстоятися. Потім обережно перелийте прозорішу частину в іншу чисту місткість.

Воду також можна попередньо пропустити через чисту тканину, паперовий фільтр або побутовий фільтр для води.

Але сама фільтрація не гарантує, що воду вже можна безпечно пити. Після цього її необхідно знезаразити.

Особливо небезпечно використовувати воду, якщо є підозра на забруднення бензином, мастилом, пестицидами, важкими металами чи іншими токсичними речовинами. Кип’ятіння такої води не усуває хімічне забруднення, тому для пиття її використовувати не можна.

Як знезаразити воду

Кип’ятіння

МОЗ України називає кип’ятіння одним із найнадійніших способів знезараження води в побутових умовах.

Воду потрібно кип’ятити щонайменше 10 хвилин. Після цього дайте їй охолонути природним шляхом і відстоятися. Якщо на дні утворився осад, воду варто обережно перелити в чисту місткість, не збовтуючи його.

Кип’ячену воду потрібно тримати в чистій закритій тарі.

Таблетки для знезараження води

Ще один варіант — спеціальні таблетки або інші засоби для знезараження питної води.

Найважливіше правило — чітко дотримуватися інструкції виробника. Різні препарати містять різну кількість діючої речовини та розраховані на різний об’єм води, тому збільшувати або зменшувати дозування самостійно не варто.

Зазвичай після додавання препарату необхідно зачекати певний час, перш ніж пити воду.

Не використовуйте для знезараження невідомі хімічні речовини або засоби, на яких не зазначено, що вони придатні для оброблення питної води.

Як правильно зберігати запас води

Для аварійного запасу найзручніше використовувати заводську бутельовану воду. Якщо ви набираєте воду самостійно, використовуйте чисті харчові місткості, які щільно закриваються.

Не варто наливати питну воду до тари, в якій раніше зберігалися бензин, пестициди, побутова хімія чи інші токсичні речовини. Навіть ретельне миття не гарантує, що така місткість стане безпечною.

Зберігайте воду в прохолодному місці, захищеному від прямого сонячного проміння та подалі від хімікатів.

Питну й технічну воду краще тримати окремо та підписувати місткості: «питна вода», «технічна вода».

Для бутельованої води варто орієнтуватися на термін придатності, зазначений виробником.

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