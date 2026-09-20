- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 2 хв
Що станеться з організмом, якщо три доби не пити воду
Відмова від води запускає стрімкий процес дегідратації, який стає критичним для життя вже на третю добу.
Вода — ключовий елемент, без якого існування людського організму стає неможливим. Кожна клітина, кожен орган і система всередині нас залежать від надходження рідини. Навіть короткочасне зниження її рівня призводить до збоїв, а повна відмова від води запускає ланцюгову реакцію, яка може закінчитися навіть смертю.
Про це пише unilad.
У першу добу організм активно вмикає компенсаторні механізми.
На другу добу ситуація стає небезпечною для внутрішніх органів
Три доби без води — це поріг, за яким починаються незворотні руйнування.
Відмова нирок: нирки повністю зупиняються (гостра ниркова недостатність) через катастрофічний брак кровопостачання та критичну концентрацію солей
Сплутаність свідомості: голодування мозку призводить до галюцинацій, сильного марення, летаргічного стану або втрати свідомості
Гіповолемічний шок: падіння об’єму крові досягає межі, коли артеріальний тиск падає до критичного мінімуму. Серце та інші органи більше не отримують живлення.
Загроза смерті: починається поліорганна недостатність (відмова серця, печінки, легень). Без негайної медичної допомоги (введення крапельниць) настає кома і смерть.
Які перші симптоми зневоднення
Перші сигнали зневоднення з’являються вже через кілька годин.
До них належать: сухість у роті, зменшення кількості сечі, втома та зниження концентрації.
Навіть зневоднення на рівні 2-3% маси тіла може негативно вплинути на когнітивні функції.
Раніше ми писали про те, у яких країнах світу люди живуть без прісної води. Більше про це читайте у новині.