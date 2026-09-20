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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Що станеться з організмом, якщо три доби не пити воду

Відмова від води запускає стрімкий процес дегідратації, який стає критичним для життя вже на третю добу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Правильний рівень зволоження є основою щоденного функціонування

Правильний рівень зволоження є основою щоденного функціонування / © Credits

Вода — ключовий елемент, без якого існування людського організму стає неможливим. Кожна клітина, кожен орган і система всередині нас залежать від надходження рідини. Навіть короткочасне зниження її рівня призводить до збоїв, а повна відмова від води запускає ланцюгову реакцію, яка може закінчитися навіть смертю.

Про це пише unilad.

У першу добу організм активно вмикає компенсаторні механізми.

На другу добу ситуація стає небезпечною для внутрішніх органів

Три доби без води — це поріг, за яким починаються незворотні руйнування.

Відмова нирок: нирки повністю зупиняються (гостра ниркова недостатність) через катастрофічний брак кровопостачання та критичну концентрацію солей

Сплутаність свідомості: голодування мозку призводить до галюцинацій, сильного марення, летаргічного стану або втрати свідомості

Гіповолемічний шок: падіння об’єму крові досягає межі, коли артеріальний тиск падає до критичного мінімуму. Серце та інші органи більше не отримують живлення.

Загроза смерті: починається поліорганна недостатність (відмова серця, печінки, легень). Без негайної медичної допомоги (введення крапельниць) настає кома і смерть.

Які перші симптоми зневоднення

Перші сигнали зневоднення з’являються вже через кілька годин.

До них належать: сухість у роті, зменшення кількості сечі, втома та зниження концентрації.

Навіть зневоднення на рівні 2-3% маси тіла може негативно вплинути на когнітивні функції.

Раніше ми писали про те, у яких країнах світу люди живуть без прісної води. Більше про це читайте у новині.

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