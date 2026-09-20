Дайте напитися: у яких країнах світу люди живуть без прісної води та як посуха провокує війни

Дефіцит води у світі може спровокувати війни / © Associated Press

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Річки є життєво важливими артеріями для природи, економіки та культури. Однак у світі існують низка країн, які живуть без річок.

ТСН.ua пише про найбільші країни, де немає річок та інші цікаві факти про водні артерії.

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Саудівська Аравія

Саудівська Аравія є найбільшою за площею країною світу, де немає річок. Країна розташована на Аравійському півострові в Західній Азії. Територія Саудівської Аравії переважно складається з пустель і через посушливий клімат постійні водотоки відсутні.

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У багатьох країнах Близького Сходу та Північної Африки дуже мало дощів, тому волога швидко випаровується / © Associated Press

Кувейт

Маючи загальну площу 17 818 км², Кувейт є четвертою за величиною країною, що не має річок.

Зменшення кількості водних ресурсів може понести за собою незворотні наслідки / © Associated Press

Оман

Оман є третьою за площею державою серед тих, які взагалі не мають постійних природних річок. ваді — сухі русла, які тимчасово наповнюються водою лише під час рідкісних сезонних злив. Для забезпечення країни водою тут здавна використовують унікальні стародавні системи підземних каналів — афладж, а також сучасні заводи з опріснення морської вологи.

Ватикан

На території Ватикану справді немає жодної природної річки.

Лівія

Понад 90% території країни займає пустеля Сахара. Лівія входить до числа найпосушливіших місць планети, де немає жодної постійної річки, а русла ваді наповнюються водою лише після рідкісних опадів. Попри це, під пісками розташовані великі запаси підземної води. Саме вони живлять грандіозний інженерний проєкт — Велику рукотворну річку, яка постачає прісну воду до міст на узбережжі.

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Серед причин посухи — зміна клімату та не стале ведення сільського господарства / © Associated Press

Об’єднані Арабські Емірати

У країні відсутні річки, тому основними джерелами води є опріснення та обмежені запаси підземних вод, які поступово виснажуються.

Бахрейн

Бахрейн — острівна держава без річок. Водопостачання забезпечується за рахунок морської води та підземних джерел із підвищеною мінералізацією.

Наразі нестачу води відчуває 40% населення світу / © Associated Press

Як країни без річок забезпечують себе водою

Основним рішенням проблеми водопостачання є опріснювальні станції. Однак цей процес залишається дорогим та енерговитратним. У деяких країнах також використовуються колодязі та обмежені запаси дощової води.

Останнє століття стало для річкових екосистем особливо складним. Шкоди річкам завдає людська діяльність, зокрема будівництво гребель, спрямлення русел, забруднення, надмірне використання води в сільському господарстві та промисловості. Лише 37% річок завдовжки понад тисячу кілометрів залишаються вільнотекучими, і лише 23% з них досягають океану без перешкод.

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Пересихання річок — це глобальна проблема / © Associated Press

Цікаво знати

Найзабрудненіша річка в світі знаходиться в Індонезії. Цітарум — річка в Індонезії, протікає поряд із столицею країни Джакартой. І збирає відходи 9-мільйонного міста. Місцеві жителі вже забули, що там колись водилася риба. Збирати сміття в річці і здавати на переробку — тепер набагато вигідніше, ніж рибачити.

Річка Цітарум / © Associated Press

У той час як ця річка схожа на смітник вона є фактично головним джерелом води для сільського господарства і водопостачання для людей.

Річка забруднена через діяльність людини. У грудні 2008 року Азіатський банк розвитку видав позику на $500 мільйонів для того, щоб прибрати сміття з річки, але потрібні роки, щоб повернути мертву річку назад до життя.

Проблема питної води

Майже чверть населення світу наразі відчуває гостру нестачу води, принаймні один місяць на рік. Дефіцит води зачіпає приблизно 40% населення світу, і за оцінками Організації Об’єднаних Націй і Світового банку, до 2030 року посуха може стати небезпечною для до 700 млн осіб.

2017 року сильні посухи призвели до найсерйознішої гуманітарної кризи від часів Другої світової війни, коли понад 20 млн осіб в Африці і на Близькому Сході були змушені покинути свої будинки через брак продовольства і конфліктів.

Експерти вказують, що наразі не існує універсального вирішення проблеми нестачі води. У багатьох країнах просте скорочення втрат і витоків може мати величезне значення. Для прикладу, Ірак втрачає до двох третин очищеної води через пошкодженої інфраструктури.

Прогнозується, що у наступні 25 років більшість збройних конфліктів Африки виникатиме внаслідок боротьби за використання й розподіл води. Вже зараз видно напруження у відносинах між державами, що розташовані в басейнах Нілу, Нігеру, Вольти й Замбезі.

Для Індії та Пакистану водне питання також є справою підтримання хиткого миру. Для обох цих ядерних держав у суперечках щодо Кашміру, де проходить найбільша блакитна артерія регіону — річка Інд, вода відіграє вирішальну роль.

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