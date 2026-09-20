«Я думала, що це просто прищ»: через звичайне гоління пахв можуть виникнути запалення та інфекції

Пахви / © Credits

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Зона пахв часто залишається поза увагою під час щоденного догляду за шкірою. Зазвичай усе обмежується голінням, душем і нанесенням дезодоранту. Однак саме така звична рутина іноді може стати причиною подразнення, висипань і навіть запалення.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Редакторка з питань краси Аріана Яптангко на власному досвіді переконалася, що проблеми зі шкірою пахв не завжди варто сприймати як звичайний «прищ». Те, що спочатку здається дрібницею, може виявитися наслідком постійного подразнення шкіри або неправильно підібраних засобів.

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Як пояснює докторка Челсі Гоффман, сертифікована дерматологиня з Hudson Dermatology and Laser Surgery у Нью-Йорку, однією з поширених причин дискомфорту в цій зоні є дерматит — запалення шкіри.

Чому пахви можуть запалюватися

За словами фахівчині, у пахвах найчастіше стикаються з двома типами контактного дерматиту — подразнювальним та алергічним.

Перший виникає через безпосереднє пошкодження або подразнення шкіри. Причиною можуть бути гоління тупою чи недостатньо чистою бритвою, сильне тертя, піт або агресивні косметичні компоненти. Проблеми можуть виникнути й через активні речовини, які люди самостійно використовують для боротьби з пігментацією, зокрема ретиноїди.

Алергічний контактний дерматит має інший механізм. У цьому випадку імунна система реагує на певний компонент косметичного засобу. Це можуть бути ароматизатори, консерванти або інші добавки у складі дезодоранту.

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Особливість такої реакції в тому, що вона не обов’язково з’являється одразу після нанесення продукту. Іноді шкіра починає свербіти, червоніти або лущитися лише через кілька днів.

Якщо постійне подразнення не припиняється, шкірний бар’єр поступово слабшає. Шкіра може ставати сухішою, грубішою та темнішою. А через те, що пахви — тепла й волога ділянка тіла, у деяких випадках на тлі пошкодженого бар’єра можуть виникати й грибкові ураження.

Гоління теж може травмувати шкіру

Пахви мають досить ніжну шкіру, а регулярне гоління створює додаткове механічне навантаження. Навіть якщо процедура здається абсолютно безпечною, лезо може спричиняти дрібні пошкодження верхнього шару шкіри.

Особливо це стосується ситуацій, коли людина використовує стару бритву, голить суху шкіру, сильно натискає на лезо або кілька разів проводить ним по одному місцю.

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Щоб зменшити ризик подразнення, перед голінням шкіру краще добре змочити й нанести гель або крем, який забезпечить ковзання. Рухи мають бути легкими, без сильного натиску. Після процедури не варто відразу наносити на подразнену шкіру засоби з великою кількістю ароматизаторів або спирту.

Якщо після гоління постійно з’являються невеликі червоні чи болючі горбики, проблема може бути не у самому волоссі. Так можуть проявлятися подразнення волосяних фолікулів, врослі волоски або фолікуліт.

Потемніли пахви? Причина може бути не в голінні

Зміна кольору шкіри в пахвах — досить поширене явище. Іноді воно справді є наслідком постійного подразнення.

Після запалення може виникати постзапальна гіперпігментація — ділянка шкіри певний час залишається темнішою навіть після того, як саме подразнення минуло. Така пігментація може зберігатися протягом кількох місяців.

Втім, є й інша причина, яку не варто ігнорувати, — акантоз нігріканс. Для нього характерне не просто потемніння, а й потовщення шкіри, яка стає оксамитовою на дотик. Найчастіше такі зміни помітні в пахвах, на шиї або в пахових складках.

Акантоз нігріканс може бути пов’язаний, зокрема, з інсулінорезистентністю. Тому в разі появи незвичного або прогресуючого потемніння краще не намагатися самостійно відбілити шкіру, а спочатку з’ясувати причину.

Дезодорант і антиперспірант — не одне й те саме

Ці засоби часто сприймають як взаємозамінні, хоча їхнє призначення відрізняється.

Дезодорант допомагає боротися з неприємним запахом, тоді як антиперспірант зменшує кількість поту. Для цього в його складі зазвичай використовують солі алюмінію.

Саме алюміній часто стає предметом побоювань, однак звичайне використання косметичних антиперспірантів не вважається доведено шкідливим для здоров’я. Інша річ — індивідуальна реакція шкіри на конкретний продукт.

У складі косметики можуть бути ароматизатори, спирти та інші компоненти, які викликають подразнення у людей із чутливою шкірою.

Антиперспірант краще наносити на суху й неушкоджену шкіру. Одразу після гоління пахви можуть бути особливо чутливими, тому нанесення засобу в цей момент здатне спричинити печіння або поколювання.

«Натуральний» не завжди означає безпечніший

Окрему увагу варто приділяти так званим натуральним дезодорантам. Відсутність алюмінію в їхньому складі не гарантує, що засіб не подразнюватиме шкіру.

Наприклад, деякі продукти містять харчову соду. Вона має лужну реакцію, тоді як природне середовище шкіри є слабокислим. За тривалого використання такі засоби можуть не підійти людям із чутливою шкірою.

Тому орієнтуватися лише на напис «натуральний» недостатньо. Важливо дивитися на весь склад продукту та стежити за реакцією власної шкіри.

Чи потрібно зволожувати пахви

Так. Пахви також потребують нормального догляду за шкірою, особливо якщо вона регулярно піддається голінню.

Для чутливої шкіри краще обирати прості засоби без ароматизаторів. У складі зволожувального продукту можуть бути компоненти, які допомагають підтримувати захисний бар’єр шкіри, зокрема кераміди.

Водночас не варто перетворювати догляд на експеримент із десятками активних засобів.

Кислоти, ретиноїди, пілінги та освітлювальні продукти можуть додатково подразнити ніжну шкіру пахв. Особливо ризиковано використовувати їх, коли ділянка вже почервоніла, свербить або лущиться.

У такій ситуації принцип «менше — краще» може бути найбезпечнішим: делікатне очищення, вода комфортної температури, відсутність сильного тертя та простий зволожувальний засіб.

Не кожен «прищ» під пахвою — це просто прищ

Поява одного невеликого висипання після гоління зазвичай не означає серйозної проблеми. Але якщо горбики повторюються, стають болючими або залишають після себе сліди, варто звернути на них увагу.

Причиною можуть бути врослі волоски чи фолікуліт. Водночас повторні глибокі та болючі вузли можуть бути ознакою гідраденіту супуративного.

Це хронічне запальне захворювання, яке часто проявляється саме в ділянках шкірних складок — зокрема в пахвах. Воно може спричиняти повторні болючі вузли та згодом залишати рубці.

Важливо, що гідраденіт не є наслідком недостатньої гігієни. Тому постійно терти шкіру, частіше митися або намагатися самостійно «лікувати прищі» в такому випадку не варто.

Коли потрібен дерматолог

Не кожне подразнення вимагає походу до лікаря. Якщо проблема виникла після нового дезодоранту чи іншого засобу і поступово минає після його скасування, шкірі може бути достатньо часу для відновлення.

Але консультація дерматолога потрібна, якщо висип не зникає, симптоми посилюються, з’являються біль, мокнуття або гнійні виділення.

Також не варто відкладати звернення по медичну допомогу, якщо під пахвами регулярно виникають глибокі болючі вузли, залишаються рубці або потемніння поступово поширюється.

Раптовий набряк, сильний біль, підвищена температура чи загальне погіршення самопочуття можуть бути ознаками інфекційного процесу. У такому випадку проблему краще не сприймати лише як косметичну.

Що варто запам’ятати

Для догляду за пахвами не потрібна складна б’юті-рутина. Найважливіше — не травмувати шкіру під час гоління, не використовувати подразнювальні засоби та давати їй відновитися, якщо вже виникло почервоніння чи свербіж.

Гостра й чиста бритва, достатнє ковзання під час гоління, делікатне очищення та зволоження можуть допомогти зменшити навантаження на шкірний бар’єр.

А якщо проблема повертається знову і знову, не варто нескінченно змінювати дезодоранти, креми чи домашні засоби. У такій ситуації значно важливіше встановити справжню причину разом із дерматологом.

Нагадаємо, є домашній спосіб освітлення шкіри пахв — компрес із натертої сирої картоплі, яку радять наносити на шкіру на 20–30 хвилин. Автор стверджує, що картопля нібито може освітлювати шкіру завдяки ферменту каталазі, а за регулярного використання результат має бути помітним уже після кількох процедур. Водночас потемніння пахв може мати різні причини, тому домашні методи не варто сприймати як гарантований спосіб вирішення проблеми.

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