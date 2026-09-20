Застосунок не працює / © armyinform.com.ua

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Сьогодні, 20 вересня, у «Резерв+» стався збій.

У Мережі користувачі повідомляють про збій. Зазначається, що увійти до застосунку та отримати електронний військово-обліковий документ не вдавалося. Під час авторизації з’являється повідомлення про технічну помилку.

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Наразі офіційних коментарів щодо причин збою від Міністерства оборони немає.

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Раніше в Міноборони рекомендували завчасно зберегти PDF-версію електронного військового документа, щоб він завжди був під рукою: для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та обрати «Завантажити PDF».

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