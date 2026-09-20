ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1060
Час на прочитання
1 хв

"Резерв+" не працює — що відомо про збій

Розробники вже працюють над відновленням сервісу. Проблему планують усунути найближчим часом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Застосунок не працює

Застосунок не працює / © armyinform.com.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 20 вересня, у «Резерв+» стався збій.

У Мережі користувачі повідомляють про збій. Зазначається, що увійти до застосунку та отримати електронний військово-обліковий документ не вдавалося. Під час авторизації з’являється повідомлення про технічну помилку.

Наразі офіційних коментарів щодо причин збою від Міністерства оборони немає.

Раніше в Міноборони рекомендували завчасно зберегти PDF-версію електронного військового документа, щоб він завжди був під рукою: для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та обрати «Завантажити PDF».

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