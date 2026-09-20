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"Резерв+" не працює — що відомо про збій
Розробники вже працюють над відновленням сервісу. Проблему планують усунути найближчим часом.
Сьогодні, 20 вересня, у «Резерв+» стався збій.
У Мережі користувачі повідомляють про збій. Зазначається, що увійти до застосунку та отримати електронний військово-обліковий документ не вдавалося. Під час авторизації з’являється повідомлення про технічну помилку.
Наразі офіційних коментарів щодо причин збою від Міністерства оборони немає.
Раніше в Міноборони рекомендували завчасно зберегти PDF-версію електронного військового документа, щоб він завжди був під рукою: для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та обрати «Завантажити PDF».