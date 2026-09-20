Власників земельних паїв можуть позбавити субсидій

Частині українців можуть зменшити субсидії / © Associated Press

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Наявність земельного паю сама по собі не позбавляє домогосподарство права на житлову субсидію. Однак до розрахунку можуть включити дохід, який власник отримує від здавання паю в оренду.

Про це повідомили в ПФУ.

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«Розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай. Якщо ж орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт», — пояснили у відомстві.

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Однак у випадку, якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії. Інформація про суму отриманого власником земельного паю доходу надходить до Пенсійного фонду шляхом електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.

Субсидії в Україні — останні новини

В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов’язаними повернути вже виплачені кошти. Українська держава може відмовити у призначенні субсидії на комунальні послуги через незадекларовані статки, купівлю валюти чи наявність нового авто.

Також є ціла низка категорій мешканців, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення.

Українці можуть відновити право на субсидію у разі сплати боргу за комунальні послуги. Як це зробити — читайте у новині.

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