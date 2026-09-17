Планета Земля / © pexels.com

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Земля не є ідеальною кулею, а має форму сплюснутого на полюсах еліпсоїда (або геоїда) через швидке обертання навколо своєї осі.

Про це пише видання sciencealert.

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Обертаючись навколо своєї осі та рухаючись орбітою навколо Сонця, планета під дією обертання трохи випинається на екваторі й сплющується біля полюсів.

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Дослідники наголошують: ця деформація незначна — якщо поглянути на знімок Землі з космосу, її майже неможливо помітити неозброєним оком, — проте це відомий і цілком закономірний наслідок фізичних процесів, пов’язаних із обертанням.

Але є одна суттєва проблема. Схоже, що форма Землі змінюється: як це не парадоксально, вона водночас стає і більш, і менш сплющеною — залежно від того, як саме здійснювати вимірювання.

Згідно з новим дослідженням геолога Крістофора Котсакіса з Університету Арістотеля в Салоніках (Греція), цей процес прискорюється: швидкість підняття полярних регіонів зросла приблизно вдвічі менш ніж за 20 років.

Однією з причин такого прискорення, на його думку, може бути танення льоду в найхолодніших куточках планети.

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«Наші результати свідчать про прискорення підняття полярних областей, що супроводжується відповідним зростанням швидкості опускання екваторіальних зон», — зазначає Котсакіс.

Утім, не всі сучасні деформації пов’язані з подіями далекого минулого.

Гренландія та Антарктида стрімко втрачають лід, що знімає величезне навантаження з підстильної земної кори й дозволяє їй підніматися. Водночас тала вода перерозподіляється в океанах, збільшуючи масу в інших місцях і тиснучи на океанічне дно, змушуючи його опускатися. Починаючи від 1970-х років, науковці спостерігають за змінами, спричиненими цим масштабним перерозподілом мас у геоїді Землі.

Раніше стало відомо, що Міжнародне бюро мір і ваг уже в жовтні 2026 року може розглянути питання про зміну принципу визначення світового часу. Йдеться про можливу відмову від високосних секунд, які нині використовують для узгодження надточного атомного часу з обертанням Землі.

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