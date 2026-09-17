Як боротися зі слимаками восени: не дайте шкідникам перезимувати на ділянці

Слимаки

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Восени боротьбу зі слимаками не варто припиняти. Перед настанням холодів шкідники шукають захищені місця, де зможуть пережити несприятливий період, а навесні знову з’явитися на грядках.

Особливу увагу варто приділити ділянкам, де протягом сезону було багато слимаків. Перевірити потрібно грядки із сидератами та полуницею, густі багаторічні квіти, зокрема хости, а також місця під шаром мульчі.

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Потенційними схованками стають і рослинні рештки, дошки, дерев’яні бортики грядок, ящики та інші предмети, під якими довго зберігається волога.

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Перед осінньою обробкою варто прибрати пожовкле й відмерле листя та перевірити такі укриття. Це позбавляє шкідників частини місць, де вони могли б залишитися на зиму.

Чим обробити ділянку, щоб позбутися слимаків

Для обробки ділянки використовують розчин на основі ацетилсаліцилової кислоти та залізного купоросу.

Спочатку пачку таблеток ацетилсаліцилової кислоти потрібно ретельно подрібнити на порошок і розчинити в невеликій кількості теплої води.

Окремо відміряють приблизно пів склянки залізного купоросу. Обидва компоненти з’єднують і добре розмішують у теплій воді до розчинення. Після цього отриманий концентрат вливають у 10 літрів звичайної води та ще раз перемішують.

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Як правильно обробити ділянку восени

Готовим засобом ретельно обробляють усі потенційні місця, де слимаки можуть влаштуватися на зиму.

Насамперед розчином рясно проливають грядки із сидератами та полуницею. Так само обробляють ділянки з багаторічними квітами, попередньо прибравши зайве пожовкле й відмерле листя.

Не варто обмежуватися лише посадками. Розчином також обприскують поверхню ґрунту, рослинні рештки та дерев’яні конструкції — дошки, бортики грядок, ящики та інші місця, які можуть стати прихистком для шкідників.

Мета такої осінньої обробки — зробити потенційні схованки непридатними для слимаків і не дати їм спокійно перезимувати на ділянці.

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