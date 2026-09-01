Як позбутися слимаків на городі: що допоможе захистити врожай

Іспанський слимак

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Слимаки можуть стати справжньою проблемою для власників городів і присадибних ділянок. Вони пошкоджують капусту, салат, полуницю, молоді сходи та інші рослини, а за сприятливих умов швидко поширюються ділянкою. Особливо багато цих шкідників з’являється у вологу погоду, коли ґрунт довго не просихає.

Окрему увагу останнім часом привертають великі слимаки, яких часто називають іспанськими. Вони можуть завдавати значної шкоди культурним рослинам, тому боротьбу краще починати одразу після появи перших особин.

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Чому недостатньо просто збирати слимаків

Найпростіший спосіб боротьби — зібрати слимаків вручну або встановити для них пастки. Це справді допомагає скоротити їхню кількість, однак повністю розв’язати проблему таким способом складно.

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Річ у тім, що помітні на поверхні особини — лише частина шкідників, які можуть перебувати на ділянці. Слимаки ховаються у вологих і затінених місцях, під рослинними рештками, дошками, камінням та грудками землі. У захищених місцях вони також відкладають яйця, з яких згодом з’являється нове покоління.

Тому, навіть якщо регулярно збирати дорослих особин, через певний час слимаки можуть з’явитися знову. Для тривалішого результату потрібно боротися не лише з тими шкідниками, яких легко помітити на грядках.

Які засоби допомагають боротися зі слимаками

Якщо ручного збору недостатньо, для боротьби зі слимаками можна використовувати спеціальні молюскоциди. Найчастіше це готові гранули-принади, які розсипають у місцях пересування та скупчення шкідників.

В Україні можна знайти, наприклад, «Лімацид», «Капкан», «СлизнеСтоп», «Патруль», «Слімак Офф» та інші засоби проти слимаків і равликів. Вони відрізняються складом і способом дії: зокрема, «Лімацид» містить фосфат заліза, тоді як частина інших гранульованих молюскоцидів виготовляється на основі метальдегіду.

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Такі препарати зазвичай не потрібно розчиняти у воді, гранули розкладають або розсипають у місцях, де з’являються слимаки. Проте норма витрати, відстань від рослин і частота обробки залежать від конкретного засобу. Наприклад, для «Лімациду» виробник указує норму 80 г на 100 м² і рекомендує на грядках розміщувати гранули не ближче ніж за 10–20 см від рослин.

Тому перед застосуванням потрібно прочитати інструкцію саме до вибраного препарату та не збільшувати рекомендовану дозу. Особливо уважно слід дотримуватися правил безпеки та умов зберігання, якщо засіб містить метальдегід

Чому важливо боротися зі слимаками системно

Обробити ділянку один раз і назавжди забути про шкідників навряд чи вдасться. Якщо на городі залишаються сприятливі для них місця, проблема може повторитися.

Слимаки люблять вологу та затінок, тому часто ховаються під бур’янами, опалим листям, дошками, камінням та іншими предметами, що лежать на землі. Прибирання таких укриттів допомагає скоротити кількість місць, де молюски можуть перечікувати день і відкладати яйця.

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Особливу увагу варто приділяти ділянці наприкінці сезону. Рослинні рештки, бур’яни та різноманітні укриття краще прибирати, а місця, де регулярно з’являються слимаки, — перевіряти на наявність кладок.

Чому слимаків стає особливо багато після дощів

Волога необхідна цим молюскам для активного пересування. Саме тому після тривалих дощів їх можна побачити на грядках значно частіше. У суху та спекотну погоду вони переважно ховаються, а виходять живитися ввечері, вночі або після опадів.

Цю особливість можна використати під час боротьби зі шкідниками. Перевіряти грядки та збирати слимаків найзручніше увечері або рано-вранці, коли вони найбільш активні. Одночасно варто оглядати затінені й вологі місця, де вони можуть ховатися вдень.

Найкращий результат дає поєднання кількох заходів: збирання дорослих слимаків, усунення їхніх укриттів, пошук кладок і використання спеціального засобу там, де шкідників особливо багато. Такий підхід допомагає не просто прибрати молюсків, яких видно на капусті чи полуниці сьогодні, а поступово зменшувати їхню кількість на всій ділянці.

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