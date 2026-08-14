Смородинова склівка: що потрібно зробити у серпні, щоб врятувати кущ

Смородинова склівка. Фото: agronews.ua

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Період після збору врожаю ягідних культур — критичний час для огляду та санітарного догляду за ягідником. Саме в цей час господарі часто стикаються з проблемою, коли на вигляд здоровому кущі смородини, який отримує достатній полив і підживлення, раптом починають в’янути й засихати окремі гілки.

Зазвичай це списують на весняні заморозки, посуху чи старіння куща. Проте найчастішою причиною такого раптового усихання пагонів є смородинова склівка — небезпечний і непомітний шкідник ягідних насаджень.

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Як працює прихований шкідник

Смородинова склівка — це дрібний метелик, зовні схожий на маленьку осу. Сам дорослий метелик не завдає прямої шкоди рослині, проте біда починається після відкладання яєць на молоді пагони.

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Гусениці, що вилуплюються з яєць, одразу прогризають кору і проникають всередину гілки. Вони поступово виїдають серцевину пагона вздовж його довжини. В результаті гілка перетворюється на порожнисту трубку, втрачає здатність транспортувати поживні речовини і вологу, через що поступово в’яне та остаточно засихає.

Метод діагностики: як перевірити наявність шкідника

Виявити наявність склівки в саду дуже просто під час санітарної обрізки. Зріжте суху або підозрілу гілку. Якщо всередині бачите темний порожнистий хід, бурі крихти чи саму білувату личинку — причину усихання знайдено.

Як боротися зі склівкою у серпні

Головна складність у боротьбі зі склівкою полягає в тому, що коли личинка вже потрапила всередину деревини, жодні системні чи контактні інсектициди шляхом обприскування дістати її не зможуть.

Основний спосіб боротьби на цьому етапі — механічне видалення. Усі пошкоджені пагони необхідно вирізати до здорової чистої деревини, а сильно уражені гілки — зрізати під саму основу. Вирізані гілки слід негайно винести за межі ділянки або спалити, щоб не допустити розповсюдження шкідника наступного сезону.

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Препарати проти склівки ефективні лише в період льоту метеликів та відкладання яєць, поки личинка не встигла вгризтися в пагін. Оскільки літ метеликів уже завершився, а їхні гусениці вже сховалися всередині пагонів, звичайне обприскування інсектицидами в серпні вже не допоможе — хімікати не зможуть дістати шкідника, який захищений деревиною. Саме тому єдиним і головним способом боротьби на цьому етапі є механічне видалення.

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