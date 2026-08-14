ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Смородинова склівка: що потрібно зробити у серпні, щоб врятувати кущ

Сохнуть гілки смородини: як врятувати кущі

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Смородинова склівка. Фото: agronews.ua

Смородинова склівка. Фото: agronews.ua

Період після збору врожаю ягідних культур — критичний час для огляду та санітарного догляду за ягідником. Саме в цей час господарі часто стикаються з проблемою, коли на вигляд здоровому кущі смородини, який отримує достатній полив і підживлення, раптом починають в’янути й засихати окремі гілки.

Зазвичай це списують на весняні заморозки, посуху чи старіння куща. Проте найчастішою причиною такого раптового усихання пагонів є смородинова склівка — небезпечний і непомітний шкідник ягідних насаджень.

Як працює прихований шкідник

Смородинова склівка — це дрібний метелик, зовні схожий на маленьку осу. Сам дорослий метелик не завдає прямої шкоди рослині, проте біда починається після відкладання яєць на молоді пагони.

Гусениці, що вилуплюються з яєць, одразу прогризають кору і проникають всередину гілки. Вони поступово виїдають серцевину пагона вздовж його довжини. В результаті гілка перетворюється на порожнисту трубку, втрачає здатність транспортувати поживні речовини і вологу, через що поступово в’яне та остаточно засихає.

Метод діагностики: як перевірити наявність шкідника

Виявити наявність склівки в саду дуже просто під час санітарної обрізки. Зріжте суху або підозрілу гілку. Якщо всередині бачите темний порожнистий хід, бурі крихти чи саму білувату личинку — причину усихання знайдено.

Як боротися зі склівкою у серпні

Головна складність у боротьбі зі склівкою полягає в тому, що коли личинка вже потрапила всередину деревини, жодні системні чи контактні інсектициди шляхом обприскування дістати її не зможуть.

Основний спосіб боротьби на цьому етапі — механічне видалення. Усі пошкоджені пагони необхідно вирізати до здорової чистої деревини, а сильно уражені гілки — зрізати під саму основу. Вирізані гілки слід негайно винести за межі ділянки або спалити, щоб не допустити розповсюдження шкідника наступного сезону.

Препарати проти склівки ефективні лише в період льоту метеликів та відкладання яєць, поки личинка не встигла вгризтися в пагін. Оскільки літ метеликів уже завершився, а їхні гусениці вже сховалися всередині пагонів, звичайне обприскування інсектицидами в серпні вже не допоможе — хімікати не зможуть дістати шкідника, який захищений деревиною. Саме тому єдиним і головним способом боротьби на цьому етапі є механічне видалення.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie