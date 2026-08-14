Як супермаркети змушують нас купувати більше: 5 психологічних пасток, в які не варто потрапляти

Як не купувати зайві речі / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Зайти до супермаркету, щоб купити молоко та хліб, а вийти з повним пакетом непотрібних речей — знайома ситуація для багатьох. Це не завжди випадковість. Магазини продумують простір, розташування товарів, акції та навіть маршрут покупця так, щоб збільшити кількість придбаного. Йдеться не про те, що супермаркети змушують людину купувати силоміць. Їхня мета — створити умови, за яких покупець частіше звертатиме увагу на додаткові товари та прийматиме імпульсивні рішення.

Яскраві цінники зі знижками

Написи «акція», «вигідна ціна», «-30%» або «2+1» автоматично привертають увагу. Покупцеві може здаватися, що він економить, хоча насправді цей товар взагалі не входив до його списку.

Реклама

Особливо легко потрапити в таку пастку, коли знижку демонструють великим шрифтом, а звичайну ціну майже непомітно. Перед купівлею варто запитати себе: «Я б купив це, якби на товарі не було напису про акцію?» Якщо відповідь негативна, найімовірніше, це буде імпульсивний крок.

Реклама

Товари на рівні очей

Найпривабливіші та більш дорогі товари часто розміщують там, де їх найпростіше помітити. Особливо це стосується полиць на рівні очей.

Не поспішайте брати перший продукт, який побачили. Порівняйте сусідні варіанти, подивіться на нижні полиці та перевірте ціну за кілограм або літр. Це допомагає зрозуміти, чи справді пропозиція вигідна.

Великі візки створюють відчуття, що ви купили мало

Просторий візок зручно використовувати для великої закупівлі, але є й психологічний ефект. Коли він залишається напівпорожнім, виникає відчуття, що можна покласти ще щось.

Саме тому для невеликого списку продуктів краще взяти кошик. Обмежений простір змушує уважніше ставитися до того, що ви кладете всередину.

Реклама

Смачні запахи та готова їжа

Аромат свіжої випічки, смаженого м’яса або готових страв може стимулювати апетит. Голодний покупець набагато легше піддається спокусі придбати щось додаткове.

Тому одна з найпростіших порад — не йти в супермаркет голодними. Перед тим, як іти до магазину, краще перекусити й скласти конкретний список.

Товари біля каси

Біля каси людина все ще має час звернути увагу на шоколад, жувальні гумки, напої, дрібні аксесуари та інші товари.

Це класичний приклад імпульсивної купівлі: продукт коштує відносно недорого, тому людина може вирішити, що одна дрібниця нічого не змінить. Але кілька таких купівель протягом місяця здатні помітно збільшити витрати.

Реклама

Як не купувати зайвого

Найкращий захист від таких пасток — список необхідних речей і заздалегідь визначений бюджет. Не варто поспішати класти в кошик усе, що привернуло увагу. Якщо товар не був запланований, дайте собі хоча б кілька секунд на роздуми.

Перед оплатою корисно швидко переглянути весь кошик і прибрати те, що ви взяли лише через знижку, красиве паковання або раптове бажання.

Супермаркет заробляє тоді, коли людина купує більше. А уважний споживач не повинен дозволяти маркетинговим прийомам керувати власним бюджетом.

Новини партнерів