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- Гламур
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Христина Соловій розсекретила таємного бойфренда та зізналася, скільки вони разом
Співачка розсекретила, скільки часу тривають її нові стосунки.
Українська співачка Христина Соловій відверто розповіла про особисте життя.
Так, вже тривалий час виконавиця інтригує стосунками з чоловіком, якого публічно ніде не показує. Проте час від часу її все ж помічають разом з обранцем на прогулянках і на різних подіях.
Цього разу в коментарі проєкту «Ранок у великому місті» Христина зізналася, що її бойфренд не дотичний до сфери шоубізнесу. Також вона додала, що будує з ним стосунки вже протягом двох років.
«Все прекрасно, тому мало про це говорю. Це не мої забобони, а просто бережу своє. Не хочу притягувати туди зайву суєту», — наголосила зірка.
Водночас з попередніх зізнань Соловій відомо, що її коханий військовослужбовець. Раніше вона пояснювала, що саме через безпеку та моральні принципи вона не готова показувати спільних фото з ним. Утім, парочка вже з’їхалася й живе під одним дахом у квартирі співачки у Києві.
Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua показувала фото таємних обранців зірок. Могилевська, Гросу, Соловій та інші роками тримають у таємниці своє кохання.