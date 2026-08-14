Христина Соловій розсекретила таємного бойфренда та зізналася, скільки вони разом

Христина Соловій

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Українська співачка Христина Соловій відверто розповіла про особисте життя.

Так, вже тривалий час виконавиця інтригує стосунками з чоловіком, якого публічно ніде не показує. Проте час від часу її все ж помічають разом з обранцем на прогулянках і на різних подіях.

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Цього разу в коментарі проєкту «Ранок у великому місті» Христина зізналася, що її бойфренд не дотичний до сфери шоубізнесу. Також вона додала, що будує з ним стосунки вже протягом двох років.

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«Все прекрасно, тому мало про це говорю. Це не мої забобони, а просто бережу своє. Не хочу притягувати туди зайву суєту», — наголосила зірка.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Водночас з попередніх зізнань Соловій відомо, що її коханий військовослужбовець. Раніше вона пояснювала, що саме через безпеку та моральні принципи вона не готова показувати спільних фото з ним. Утім, парочка вже з’їхалася й живе під одним дахом у квартирі співачки у Києві.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua показувала фото таємних обранців зірок. Могилевська, Гросу, Соловій та інші роками тримають у таємниці своє кохання.

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