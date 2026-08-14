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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з 19-річним сином і здивував схожістю

Співак зустрівся з Олександром після розлуки.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український співак Олександр Пономарьов порадував шанувальників рідкісним сімейним кадром із єдиним сином Олександром.

Народний артист України показав, який сьогодні вигляд має його 19-річний син від колишньої дружини Вікторії Мартинюк. Артист нечасто публікує спільні фото з хлопцем, тож новий кадр одразу привернув увагу підписників.

Світлиною Пономарьов поділився у своєму Instagram. На фото батько та син позують разом і усміхаються на камеру. Судячи з підпису співака, особливо приємним моментом для нього стало повернення Олександра додому.

«Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома», — лаконічно написав артист.

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Користувачі Мережі одразу звернули увагу на зовнішність 19-річного Олександра, бо у ньому дедалі більше помічають риси знаменитого батька.

  • Як Саня стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз дуже стаєте схожими. Особливо на молодих світлинах тата

  • Дуже схожі! Не впізнала б вже Сашка! Красені обоє

  • Сашко стає схожим на Вас

До слова, Олександр-молодший народився 15 лютого 2007 року в шлюбі співака з Вікторією Мартинюк. Після розлучення батьків 2012 року Пономарьов продовжив підтримувати тісний зв’язок із сином та активно брав участь у його вихованні.

Окрім сина, артист має доньку Євгенію від продюсерки Олени Мозгової. Також свого часу Пономарьов виховував як рідну доньку Зою — дитину Мозгової від попередніх стосунків. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про дітей Пономарьова за посиланням і який вигляд вони мають.

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