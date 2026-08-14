Резерв+ тепер і за кордоном: українцям відмовляють у тимчасовому захисті в ЄС — що відомо

Тимчасовий захист у ЄС / © ТСН

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У соцмережах останніми днями шириться інформація про нібито масові відмови українцям у наданні тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Зокрема, українські біженці пишуть, що під час оформлення статусу в окремих країнах ЄС у них вимагають показати військово-облікові документи із застосунку «Резерв+».

Повідомлення про посилені перевірки з’явилися в Іспанії, Чехії тощо. Йдеться передусім про чоловіків, однак у мережі вже є інформація про випадки, коли «Резерв+» просили показати і жінок.

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Якщо в застосунку вказаний статус «військовозобов’язаний», але немає відстрочки, виключення з військового обліку чи іншої законної підстави, у наданні тимчасового захисту справді можуть відмовити. Окремо перевіряють і законність виїзду з України.

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ТСН.ua розповідає, чи дійсно змінилися правила для українців у ЄС, кого можуть не допустити до програми тимчасового захисту та чи стосуються нові вимоги жінок.

Чому українцям почали відмовляти у тимчасовому захисті

У мережі з’явилася інформація про нові перевірки українців під час оформлення тимчасового захисту. Зокрема, повідомлялося про випадки в іспанському Аліканте.

За інформацією, яку поширила користувачка із ніком «Зоряна Іспанія», на початку серпня поліція Аліканте нібито надала тимчасовий захист лише трьом чоловікам із великої кількості заявників. Решті, за її словами, відмовили.

Авторка допису зазначила, що правоохоронці перевіряли дані з «Резерв+». За її інформацією, тимчасовий захист чоловікам надавали, якщо в застосунку було зазначено, що людина знята з військового обліку або непридатна до військової служби із зазначенням відповідної підстави.

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Також за її словами, поліція звертала увагу на наявність у паспорті штампа про законний виїзд з України. Частина чоловіків, яким нібито відмовили, прибула до Іспанії з інших країн ЄС, зокрема Польщі, Німеччини та Нідерландів.

У поширених у мережі документах видно, що йдеться про інструкції Міністерства закордонних справ Іспанії. У них справді міститься вимога щодо надання витягу з «Резерв+» у перекладі іспанською мовою.

Також у документі йдеться про необхідність враховувати рішення ЄС 2026/1012. Водночас пишуть, що нові правила не поширюються на людей, які прибули до Іспанії до 4 серпня 2026 року.

Що змінилося для українців у ЄС

Окремі повідомлення про нові вимоги надходять і з інших країн Євросоюзу. Зокрема, в Чехії десятки українських чоловіків не змогли отримати тимчасовий захист через відсутність підтвердження виконання військового обов’язку перед Україною. За словами експертки з питань міграції МВС Чехії Вероніки Воточкової, за кілька днів таких випадків було вже кілька десятків.

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Нові правила почали діяти на території ЄС від 5 серпня. Вони стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які вперше звертаються по тимчасовий захист.

Підтвердити виконання військового обов’язку або наявність законних підстав для виїзду з України можна, зокрема, витягом з електронної військової книжки чи іншим військово-обліковим документом. У деяких випадках таким підтвердженням може бути штамп про перетин кордону.

Чехія була однією з держав ЄС, які найактивніше виступали за посилення та звуження умов надання тимчасового захисту українцям. У чеській владі нові правила також розглядають як один із кроків до поступового завершення режиму тимчасового захисту після закінчення війни.

Чи вимагають «Резерв+» у жінок

У мережі також з’явилися повідомлення про випадки, коли дані з «Резерв+» просили надати у жінок. Зокрема, про такі ситуації повідомляли в Мадриді.

Йдеться про випадки, коли жінки не могли одразу підтвердити, що на них не поширюється військовий обов’язок і вони мають право на законний виїзд з України. Через це їм нібито могли відмовити у наданні тимчасового захисту.

Що відомо про нові вимоги

Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.ua пояснила, що інформація про посилення перевірок українців у ЄС — не просто чутки. За її словами, це наслідок впровадження нового рішення Ради ЄС 2026/1912 щодо підтримки оборонних потреб України.

Водночас вимога надати дані з «Резерв+» стосується не всіх українців. Йдеться саме про нових заявників — людей, які вперше звертаються по тимчасовий захист або змінюють країну перебування.

Такі заявники мають підтвердити законність виїзду з України або виконання чи звільнення від військового обов’язку. Для цього можна надати офіційний документ, зокрема електронний документ із «Резерв+», паперове підтвердження відстрочки чи документ про виключення з військового обліку.

«Якщо особа є військовозобов’язаною, але не має таких підтверджень, у наданні захисту дійсно можуть відмовити», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

При цьому, за словами адвокатки, саме заявник має довести наявність необхідних підстав для отримання тимчасового захисту.

Водночас нові вимоги не поширюються на українців, які вже мають тимчасовий захист у відповідній країні ЄС та безперервно ним користуються. Для них статус продовжується за спрощеною процедурою до 4 березня 2028 року.

Кому можуть відмовити у тимчасовому захисті

Отже, проблеми з отриманням тимчасового захисту насамперед можуть виникнути у нових заявників, які не можуть підтвердити виконання військових обов’язків або законність виїзду з України.

Якщо людина має статус «військовозобов’язаний», але не має відстрочки, виключення з військового обліку чи іншої законної підстави, є ризик отримати відмову.

Окремо перевіряють і законність перетину українського кордону. За словами адвокатки, відмовити можуть також особам, які виїхали з України поза офіційними пунктами пропуску.

Водночас, як наголошує Марина Бекало, нові правила не означають автоматичного скасування тимчасового захисту для тих українців, які вже його мають.

Щодо жінок, адвокатка зазначає, що через новизну правил єдиної практики щодо таких випадків поки немає. Водночас вона прогнозує, що військовозобов’язані жінки, зокрема медики та фармацевти, матимуть високі шанси отримати тимчасовий захист або відстояти це право в суді.

«За українським законодавством військова служба для жінок є добровільною, а сам факт перебування на обліку не означає автоматичного ухилення від обов’язку чи нелегального виїзду», — пояснила адвокатка.

За її словами, для жінок ключовим підтвердженням у такій ситуації може бути документ про законний перетин кордону.

Водночас Марина Бекало каже, що нові правила набрали чинності зовсім нещодавно, тому єдина правозастосовна практика та судові прецеденти щодо оскарження таких відмов у ЄС ще не сформувалися.

«Підсумовуючи, відмовити у наданні захисту зараз можуть новим заявникам, які не можуть довести виконання військових обов’язків чи законність перетину кордону, а також особам, які виїхали поза офіційними пунктами пропуску», — каже адвокатка.

Що таке тимчасовий захист у ЄС

Тимчасовий захист — це спеціальний статус для людей, які виїхали з України через війну. Він дає можливість легально перебувати в країні ЄС протягом визначеного періоду.

Залежно від країни статус передбачає доступ до соціальної та медичної допомоги, освіти для дітей, а також можливість працювати без окремого дозволу на роботу.

ЄС продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас нові вимоги стосуються передусім тих, хто звертається по цей статус уперше або змінює країну перебування.

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