Як однією фразою поставити нахабну людину на місце: секретний психологічний трюк

Як вибудувати особисті кордони / © Фото з відкритих джерел

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Іноді людина дозволяє собі зайві коментарі, переходить особисті межі, розмовляє зверхньо або поводиться так, ніби її думка важливіша за вашу. У такій ситуації легко втратити самовладання й відповісти різко. Проте крик, образи та взаємні докори зазвичай лише загострюють конфлікт. Набагато ефективніше спокійно дати зрозуміти співрозмовнику, що така поведінка для вас неприйнятна. Для цього можна використати коротку фразу: «Що саме ви зараз хочете від мене?»

Чому ця фраза працює

Коли людина поводиться нахабно, вона часто розраховує на емоційну реакцію. Вона може провокувати, чекати виправдань, суперечки або спроби довести свою правоту.

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Фраза «Що саме ви зараз хочете від мене?» змінює сценарій розмови. Замість того щоб виправдовуватися або відповідати на образу, ви просите співрозмовника чітко сформулювати мету його поведінки.

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Людині вже складніше продовжувати тиск заради самого тиску. Їй доводиться пояснювати, чого вона насправді домагається.

Головний секрет — не сама фраза, а спосіб її сказати

Навіть найкраща відповідь втратить силу, якщо вимовити її з криком або сарказмом. Говорити потрібно спокійно, коротко й упевнено.

Не потрібно посміхатися винувато, виправдовуватися чи після запитання починати довгу промову. Сказали фразу — і зробили паузу.

Саме пауза часто справляє найбільший ефект. Ви не вступаєте в словесну боротьбу й не даєте співрозмовнику можливості втягнути вас у нескінченну суперечку.

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Якщо людина продовжує нахабно поводитися

Іноді одного запитання недостатньо. Тоді можна використати ще одну спокійну фразу:

«Мені не підходить такий тон спілкування».

Це вже не напад, а чітке позначення власної межі. Ви не називаєте людину нахабною, дурною чи невихованою. Ви говорите саме про поведінку, яка для вас неприйнятна.

Коли співрозмовник продовжує провокацію, можна додати:

«Якщо хочете щось обговорити — говорімо спокійно».

Після цього не варто знову пояснювати свою позицію десять разів. Межа має бути короткою та зрозумілою.

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