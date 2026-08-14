Кому категорично не можна їсти цибулю

Цибуля / © Associated Press

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Цибуля — це дуже унікальний овоч, який додають майже до кожної страви під час готування, але у великої кількості людей можуть виникати різні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише verywellhealth.

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Як з’ясувалося, крім корисних властивостей, овоч має й протипоказання, про які варто знати.

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Близько 1% населення на Землі страждає від алергії на цибулю. Ця алергічна реакція може виникати також як харчова непереносимість. Втім, лікарі вважають, що кількість людей, які страждають від проблем зі здоров’ям через цей овоч, може бути більшою.

Крім того, цибуля серйозно підвищує рівень кислотності в шлунку людини. Її не слід вживати людям, які страждають від виразки, гастриту або панкреатиту.

У разі яких найпоширеніших захворюваннях протипоказане вживання цибулі

Гіпертонія — цибуля підвищує тиск

Бронхіальна астма — овоч може викликати алергічну реакцію або загострення симптомів

Коліт — цибуля є високим джерелом вуглеводів, що погано засвоюються у тонкому кишківнику

Панкреатит або гастрит — цибуля провокує підвищення кислотності шлунку та пошкодження слизової оболонки

Алергія — овоч може викликати різноманітну негативну реакцію імунної системи, зокрема, у вигляді набряків

Раніше ТСН.ua писав, як і коли викопувати цибулю 2026 року, щоб головки не гнили та добре зберігалися до нового урожаю.

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