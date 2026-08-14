Як Україна готується до важкої зими: у ФРУ обговорили кроки для захисту критичної інфраструктури

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Про це повідомила Федерація роботодавців України за результатами засідання з серії галузевих діалогів щодо стійкості країни.

Керівник ФРУ Руслан Іллічов наголосив, що для кожної галузі визначено першочергові завдання. Для енергетики це прискорення відновлення та захист мереж, для громад — усунення бар’єрів для когенерації, для ритейлу — пільгове кредитування та страхування складів, а для телекому — розвиток практики спільного використання пасивної інфраструктури (веж зв’язку).

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Оцінюючи стан цифрової мережі, учасники круглого столу відзначили масштабну підготовку операторів. Зокрема, технічний директор Київстару Володимир Лутченко розповів, що у посилення автономності вкладено понад 5,6 млрд грн. Попри це вся галузь стикається з великим дефіцитом інженерних кадрів. Щоб розв’язати таку проблему, представники бізнес-об’єднань запропонували запровадити шерінг веж і майданчиків між операторами, що є звичною практикою в Європі та дозволяє зберегти стабільний зв’язок під час блекаутів.

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Очільник НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко підкреслив, що енергетики відновили можливості передання струму, проте головним викликом є забезпечення системи критично важливим обладнанням і захист підстанцій. Також у компанії закликали бізнес активніше будувати власні генеруючі потужності, щоб зменшити загальне навантаження на мережу.

Велику увагу приділили проблемам міст і селищ. Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан акцентувала, що комунальні підприємства працюють в умовах ліквідації руйнувань, готуючи системи до викликів зими. Втім, процес гальмується через борг держави за різницю в тарифах розміром 100 млрд грн, обмеження на використання газу для когенерації та знищення ворогом АЗС у прифронтових зонах.

Про загрози для постачання продуктів заявили у продовольчому секторі. Виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська зазначила, що торговельні мережі забезпечили автономність магазинів, але часті атаки на склади вимагають запровадження державних програм кредитування та страхування воєнних ризиків.

Федерація роботодавців України планує продовжити серію обговорень про підготовку України до осінньо-зимового періоду з представниками промисловості, агросектору та логістики.

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