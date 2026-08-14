Пара з 37 дітьми зізналася, що готова усиновити ще: як живе велика родина (фото)

Багатодітна родина Бріггс зі США / © Daily Mail

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Подружжя зі США, 71-річний Пол та 69-річна Джин Бріггс, за роки сімейного життя виховало 37 дітей, серед яких 32 усиновлені. Попри складний побут і колосальні витрати, пара зізнається, що все ще відкрита до нових усиновлень.

Про це пише Daily Mail.

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Пол і Джин Бріггс зі штату Західна Вірджинія за роки сімейного життя виховали 37 дітей. П’ятеро з них — біологічні, ще 32 дітей подружжя усиновило. Подружжя зізнається, що виховання такої кількості дітей віком від 10 до 47 років пов’язане з численними труднощами. Водночас пара не виключає, що її родина може стати ще більшою.

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«Якби хтось постукав у мої двері з дитиною… Я б воліла, щоб це була не немовля», — пожартувала Джин.

Пол розповів, що після весілля 1976 року вони з Джин зовсім не планували створювати настільки велику сім’ю. До шлюбу пара познайомилася на конференції для молодіжних методистських лідерів, а через п’ять років одружилася. За словами багатодітного батька, величезна родина сформувалася поступово.

«Ніколи не йшлося про якусь мегародину. Ніколи не було такого: „Ну, спробуймо дійти до цієї чи тієї кількості“. Насправді це була просто низка подій, які одна за одною приводили до нашої родини нових дітей», — пояснив Пол.

Багатодітні батьки Пол і Джин Бріггс / © Daily Mail

Після народження п’ятьох біологічних дітей Бріггси вирішили усиновити незрячого хлопчика з Мексики, якого «покинули».

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Згодом подружжя почало приймати до своєї родини дітей, які особливо потребували допомоги. Йшлося, зокрема, про старших дітей, а також тих, кому було складніше знайти сім’ю через інвалідність або проблеми зі здоров’ям.

За роки виховання Бріггси доглядали за дітьми з онкологічними захворюваннями, поліомієлітом, сколіозом, деформаціями ніг, проблемами з нирками, труднощами в навчанні та аутизмом, а також іншими медичними станами.

Багатодітні батьки Пол і Джин Бріггс / © Daily Mail

Нині 14 дітей продовжують жити разом із батьками у будинку площею понад 5000 кв. футів — близько 465 кв. м. Пол зазначив, що для нормального функціонування такого великого господарства кожен член родини має власні обов’язки.

«Коли під одним дахом живе так багато людей, якщо їм нічим зайнятися, вони обов’язково знайдуть собі заняття», — сказав він.

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Навіть звичайний похід до магазину потребує «чітко організованого розпорядку». Старші діти по черзі допомагають Джин, виконуючи роль її «помічників».

Приготування їжі для такої кількості людей також є серйозним завданням. Однак Джин зізнається, що готування для неї — це «мова любові», тому вона отримує від цього задоволення. На кухні родини встановлено дві плити, а для зберігання великої кількості продуктів використовуються кілька холодильників і морозильних камер.

Багатодітна родина Бріггс зі США / © Daily Mail

Попри всі складнощі, Пол і Джин кажуть, що з роками навчилися організовувати насичене життя великої родини.

«Ми чули, як батьки жартують, що їм важко вчасно привести до церкви одну чи двох дітей, тоді як наша сім’я регулярно приходить завчасно», — розповіло подружжя.

Їхня 43-річна донька Мері Кейт пригадує, що в дитинстві мати стільки братів і сестер «було непросто». Водночас вона наголошує, що така атмосфера «завжди було дуже позитивною».

Сьогодні Мері Кейт сама виховує 14 дітей і фактично повторює досвід своїх батьків.

«Попри все, я надзвичайно поважаю своїх батьків. Вони дуже добре з усім впоралися, хоча на їхню долю випало багато випробувань. Але завдяки тому, як вони жили, що бачили і як справлялися з кожною ситуацією, це справді надзвичайно», — захоплено розповіла донька.

Багатодітна родина Бріггс зі США / © Daily Mail

Ще 2014 року Бріггси розповідали, що щороку витрачали близько 52 тис. дол. лише на продукти. Тоді Пол зазначав, що мав «дуже, дуже хорошу роботу» в компанії, яка займалася обробкою платежів за кредитними картками. Джин, яка мала досвід роботи у сфері медсестринства та викладання, займалася господарством і вихованням дітей. За словами Пола, його роботодавець також виплачував родині по 10 тис. дол. за кожну усиновлену дитину.

Для Джин роль домогосподарки стала не просто сімейним обов’язком, а справою її життя.

«Мені це подобається. Це моя кар’єра. Я кажу своїм дітям: ви — саме повітря, яким я дихаю, тому ви мені потрібні, мені потрібен цей кисень», — захоплено говорила Джин про своє життя домогосподарки.

До слова, у 23 роки Андрій Видюк зі Львівщини став багатодітним батьком: разом із дружиною Оленою вони виховують 10 дітей — одну рідну доньку та дев’ятьох усиновлених. Подружжя веде активне сімейне життя, ділячи хатні обов’язки між усіма дітьми.

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