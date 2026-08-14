Путін приїхав на Курили у знаковий момент: у ЗМІ дізналися про три головні цілі його візиту, які дивують

Володимир Путін на Сахаліні / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін відвідав спірні з Японією Курильські острови, а саме острів Ітуруп. У Токіо уже відреагували та обіцяють жорстку реакцію. Цей візит відбувся незадовго до річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Japan Times.

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Японія готує жорстку відповідь Путіну

Уряд Японії планує розглянути контрзаходи у бік РФ у відповідь на візит Путіна. Серед них — посилення чинних санкцій, які Токіо вже запровадив проти Москви разом із міжнародною спільнотою за вторгнення Росії до України, передає NNK.

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Міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу викликав посла Росії в Японії Миколу Ноздрева до Міністерства закордонних справ у Токіо. Під час зустрічі дипломату висловили рішучий протест через візит Путіна.

На думку міністра, візит, який був здійснений в односторонньому порядку, має вкрай негативний вплив на двосторонні відносини. Мотегі попросив Ноздрева негайно донести ці заяви до російського уряду.

А прем’єр-міністерка Санае Такаїчі додала, що цей візит ще більше посилив «антиросійські настрої в Японії та ускладнив середньострокове та довгострокове відновлення відносин».

Чому Путін відідав острів Ітуруп зараз

Крайній раз, коли російський президент відвідав Північні території, був у 2010 році, коли Дмитро Медведєв недовго обіймав цю посаду.

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Журналісти звернули увагу, що час візиту Путіна на Курили «незвичайний», оскільки він відбувається за кілька тижнів до очікуваної поїздки Путіна на Далекий Схід Росії. Східний економічний форум заплановано провести з 1 по 4 вересня у Владивостоці. Однак вони вважають, що цей візит занадто ранній, щоб пов’язати ці дві події.

Також примітно, що це відбувається незадовго до річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

«Путін не робив конкретних коментарів щодо закінчення війни під час перебування в Ітурупі, але вибір часу викликає питання, чи планує він відвідувати інші пам’ятні або політично значущі заходи в регіоні», — зазначають у виданні.

Чому Путін літав на Курили: що кажуть у Кремлі

У Кремлі заявили, що Путін прибув на острів, щоб поспостерігати за навчаннями Тихоокеанського флоту, які він проводить на островах Сахалін та Ітуруп. Там він мав закриту зустріч з командувачем Тихоокеанського флоту Віктором Ліїною, керівником Прикордонної служби ФСБ Сахалінської області Сергієм Махоріним та виконувачем обов’язків командувача 68-го гвардійського армійського корпусу Міністерства оборони Олексієм Шведовим.

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Російський диктатор у своєму імперіалістичному дусі заявив, що територіальні претензії Японії начебто є необґрунтованими. Він стверджував, що російський суверенітет «закріплений у міжнародних документах».

Автори видання наголосили, що таке формулювання, подібне до його логіки щодо інших територій, захоплених та окупованих Росією, зокрема в Україні.

Які цілі візиту Путіна на Курили

Японські ЗМІ вважають, що візит Путіна на Курили мав кілька цілей, три з яких — це:

надіслати послання до Токіо,

застерегти від поглиблення співпраці НАТО у сфері безпеки в регіоні,

сформувати внутрішній наратив у Росії.

Під час свого візиту до Ітурупу Путін застеріг, що НАТО нібито «проникає» в Тихоокеанський регіон. Це, на його думку, підвищує ризик конфлікту між країнами. Він зазначив, що навчання Тихоокеанського флоту необхідні для підвищення готовності в цих стратегічних обставинах.

Окрім того, Кремль, найімовірніше, хоче, щоб ця поїздка привернула увагу Токіо та чинила тиск на керівну Ліберально-демократичну партію Японії, яка вимагає вирішення суперечки щодо Північних територій.

«Привернувши увагу Токіо, Кремль міг би використати візит, щоб надіслати кілька меседжів. Це може включати вимоги до Японії скасувати свою підтримку України та санкції проти Росії. Також попередження про те, що не буде жодного прогресу в напрямку мирного договору без відмови від своїх територіальних претензій або застереження щодо подальшого нарощування японської оборони», — підкреслюють у виданні.

Також Росія може прагнути послати сигнал членам НАТО через тіснішу співпрацю з Японією. Раніше Альянс хотів створити офіс в Токіо, а окремі держави-члени розширити свою військову присутність у регіоні.

«Тому цей візит може бути спрямований на ускладнення цих зусиль співпраці, знову розпаливши делікатне внутрішнє питання в Японії. Водночас це може сигналізувати про те, що поглиблення участі НАТО в Північно-Східній Азії спонукатиме Росію вжити заходів, які кинуть виклик регіональному статус-кво», — додають ЗМІ.

Зрештою, Кремль, можливо, прагне керувати внутрішньою політикою у РФ. Гучний візит на Далекий Схід може слугувати спробою відвернути увагу від фронту в Україні.

Путін на острові Сахалін / © Associated Press

Візит Путіна на Курили — що відомо

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін уперше відвідав острів Ітуруп, який входить до Курильського архіпелагу та є спірною територією з Японією. У Токіо висловили рішучий протест.

Американські аналітики вважають, що цей візит є частиною відповіді Кремля на оборонну Білу книгу Японії 2026 року. Також, щоб підірвати зусилля прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо покращення обороноздатності країни.

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