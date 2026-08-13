Путін уперше приїхав на спірні Курили: назріває новий скандал з Японією

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін уперше здійснив поїздку на острів Ітуруп, який входить до Курильського архіпелагу та є предметом територіального спору з Японією. У Токіо вже відреагували на цей візит та висловили рішучий протест.

Про це пише BBC.

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Деталі поїздки та реакція Токіо

Міністр закордонних справ Японії Мотегі Тосіміцу заявив, що острови є «суверенною японською територією з точку зору й історії, і міжнародного права, і уряд Японії рішуче протестує через цей візит».

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Путін вперше поїхав на острів Ітуруп в межах поїздки до Сахалінської області. Він відвідав там завод рибний завод «Ясный». Поїздка відбулася невдовзі після проведення військово-морських навчань на Далекому Сході РФ та запуску ракети Північною Кореєю.

Путіна пригощали червоною ікрою / © Associated Press

Курильська гряда – ланцюг островів між російською Камчаткою та Японією. Токіо вважає ці острови окупованими росіянами. Конфлікт між країнами через них триває ще від кінця XIX століття.

1855 року сторони уклали договір про кордон, відповідно до якого Шикатан, Ітуруп, Кунашир і група островів Хабомаї були закріплені за Японією.

1945 року СРСР під час наступу на Далекому Сході зайняв Південні Курили на підставі письмової згоди Союзників на передавання Йосипу Сталіну цих територій у випадку приєднання СРСР до війни проти Японії. Тепер Росія як правовнаступниця СРСР, якою вона себе вважає, претендує на ці острови.

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