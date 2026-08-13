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- Укрaїнa
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Українців за кордоном братимуть на військовий облік через консульства: що зміниться
Відтепер громадян України за кордоном братимуть на військовий облік через консульства.
Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, під час звернення до консульств мають подавати дійсний військово-обліковий документ. Його перевірятимуть через електронну взаємодію консульської системи з державним реєстром.
Про це повідомили юристи для NV.
Якщо документ недійсний, дані потребують оновлення або чоловік не має підтвердження актуальності інформації, у консульській дії можуть відмовити.
Водночас якщо військово-облікового документа взагалі немає, після оновлення персональних даних людину зможуть взяти на військовий облік. Якщо відомостей про неї немає в реєстрі, передбачене автоматичне взяття на військовий облік із формуванням електронного документа — без направлення на ВЛК.
Нові правила набудуть чинності через шість місяців після набрання чинності відповідними положеннями постанови Кабміну.
«Відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів зберігатимуться в Реєстрі протягом усього часу перебування особи на військовому обліку та ще 75 років після виключення з нього, після чого підлягають знищенню», — йдеться у матеріалі.
Винятки передбачені, зокрема, для оформлення посвідчення на повернення в Україну, окремих консульських дій щодо дітей та громадян, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.
Нагадаємо, українські консульства за кордоном можуть відмовляти чоловікам 18–60 років у консульських послугах, якщо вони не мають дійсного військово-облікового документа. Документ потрібно пред’являти в електронній формі або роздрукованим. Його дані перевірятимуть через реєстр «Оберіг». Якщо інформації про чоловіка немає в реєстрі, його можуть автоматично взяти на військовий облік і сформувати електронний військово-обліковий документ — без проходження ВЛК.
Як ми писали раніше, у Чехії українським чоловікам віком 23–60 років почали відмовляти у тимчасовому захисті, якщо вони не можуть підтвердити виконання військового обов’язку або законні підстави для виїзду з України. Нові правила ЄС діють із 5 серпня та вже призвели до десятків відмов.