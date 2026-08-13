Українців за кордоном братимуть на військовий облік через консульства: що зміниться

Консульство

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Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, під час звернення до консульств мають подавати дійсний військово-обліковий документ. Його перевірятимуть через електронну взаємодію консульської системи з державним реєстром.

Про це повідомили юристи для NV.

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Якщо документ недійсний, дані потребують оновлення або чоловік не має підтвердження актуальності інформації, у консульській дії можуть відмовити.

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Водночас якщо військово-облікового документа взагалі немає, після оновлення персональних даних людину зможуть взяти на військовий облік. Якщо відомостей про неї немає в реєстрі, передбачене автоматичне взяття на військовий облік із формуванням електронного документа — без направлення на ВЛК.

Нові правила набудуть чинності через шість місяців після набрання чинності відповідними положеннями постанови Кабміну.

«Відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів зберігатимуться в Реєстрі протягом усього часу перебування особи на військовому обліку та ще 75 років після виключення з нього, після чого підлягають знищенню», — йдеться у матеріалі.

Винятки передбачені, зокрема, для оформлення посвідчення на повернення в Україну, окремих консульських дій щодо дітей та громадян, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

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Нагадаємо, українські консульства за кордоном можуть відмовляти чоловікам 18–60 років у консульських послугах, якщо вони не мають дійсного військово-облікового документа. Документ потрібно пред’являти в електронній формі або роздрукованим. Його дані перевірятимуть через реєстр «Оберіг». Якщо інформації про чоловіка немає в реєстрі, його можуть автоматично взяти на військовий облік і сформувати електронний військово-обліковий документ — без проходження ВЛК.

Як ми писали раніше, у Чехії українським чоловікам віком 23–60 років почали відмовляти у тимчасовому захисті, якщо вони не можуть підтвердити виконання військового обов’язку або законні підстави для виїзду з України. Нові правила ЄС діють із 5 серпня та вже призвели до десятків відмов.

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