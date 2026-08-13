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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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337
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«Євробачення» затвердило нові правила для країн у війні: чи зможе Україна брати участь у конкурсі

Відповідно до нових правил, країна-переможець не зможе проводити «Євробачення», якщо «збройний конфлікт чи інша геополітична ситуація» загрожує безпеці усім, хто бере участь у конкурсі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Євробачення

Євробачення / © Associated Press

Європейський мовний союз (ЄВС) затвердив зміни в правилах «Євробачення-2027» щодо країн, які воюють. Відповідно до нових правил, пісенний конкурс заборонено проводити у державах, де йде війна чи складна «геополітична ситуація».

Про це повідомили на сайті Євробачення.

Нові правила «Євробачення»

Відтепер країна-переможець не зможе проводити конкурс, якщо «збройний конфлікт чи інша геополітична ситуація» загрожує безпеці та стабільності країни чи регіону.

У разі потреби ЄВС може замовити незалежну оцінку безпеки регіону переможця. Якщо вона свідчитиме, що є небезпека, то переможець-член вважатиметься нездатним провести захід. У такому разі ЄВС визначить альтернативного організатора мовлення.

«Призначений організатор мовлення візьме на себе всі права, обов’язки та відповідальність, пов’язані з проведенням конкурсу, включаючи відповідальність за організацію, виробництво та проведення заходу. Організатор мовлення організовуватиме конкурс самостійно і не буде зобов’язаний проводити захід від імені іншого члена», — йдеться у заяві.

Інші зміни стосуються умов використання аудіоконтенту та віку. Від 2027 року учасникам має бути не менше 18 років на момент першої репетиції. Раніше мінімальний вік складав 16 років.

«Євробачення» — останні новини

Нагадаємо, вперше від 2015 року серед учасників «Євробачення» з’явилася нова країна. Наступного року до пісенного конкурсу приєднається Канада. Вона дебютує у Болгарії, де й відгримить «Євробачення».

Українська співачка LELÉKA, яка брала участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026», розкрила витрати на участь та борги, які у неї залишилися.

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