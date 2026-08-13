Таємна евакуація Трампа виявилася масштабнішою: хто полетів разом із ним

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час таємного вильоту з Туреччини перебував на меншому військовому літаку C-32A разом із кількома найближчими помічниками та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

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Разом із Трампом летіли його виконавча помічниця Наталі Гарп, заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно та директор операцій Овального кабінету Волт Наута.

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Водночас держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і заступник керівника апарату Стівен Міллер залишилися на Air Force One, який вилетів без президента. Більшість пасажирів, зокрема співробітники Білого дому та журналісти, не знали, що Трампа на борту вже немає.

За даними CNN, причиною операції стала конкретна загроза атаки на президентський літак із переносного зенітного ракетного комплексу.

Таємний літак Трампа: що відомо

Раніше стало відомо, що після саміту НАТО в Анкарі Трампа таємно перевели з Air Force One на менший військовий літак C-32A. Операцію організували так, щоб приховати реальний маршрут президента: на очах у камер він зайшов до великого літака, а потім його непомітно перевезли до іншого борту за допомогою вантажівки аеропортового кейтерингу.

За даними американських ЗМІ, причиною стала загроза можливого замаху з боку Ірану. Білий дім про зміну літака не повідомляв, а журналісти та частина співробітників, які залишилися на Air Force One, вважали, що президент летить разом із ними.

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Пізніше Трамп підтвердив, що змінив літак за вказівкою Секретної служби та військових. Водночас він заявив, що менший борт, яким він зрештою вилетів із Туреччини, на його думку, міг бути навіть більш уразливим для атаки.

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