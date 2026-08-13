- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 2 мин
Тайная эвакуация Трампа оказалась более масштабной: кто полетел вместе с ним
Стали известны новые детали тайной операции по вылету Трампа из Турции. Президенту сопровождали несколько ближайших помощников и министр обороны США, а большинство пассажиров Air Force One даже не знали, что его на борту нет.
Президент США Дональд Трамп во время тайного вылета из Турции находился на меньшем военном самолете C-32A вместе с несколькими ближайшими помощниками и министром обороны Питом Гегсетом.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Вместе с Трампом летели его исполнительная помощница Наталии Гарп, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино и директор операций Овального кабинета Уолт Наута.
В то же время госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер остались на Air Force One, вылетевшем без президента. Большинство пассажиров, в том числе сотрудники Белого дома и журналисты, не знали, что Трампа на борту уже нет.
По данным CNN, причиной сделки стала конкретная угроза атаки на президентский самолет из переносного зенитного ракетного комплекса.
Тайный самолет Трампа: что известно
Ранее стало известно, что после саммита НАТО в Анкаре Трампа тайно перевели из Air Force One на меньший военный самолет C-32A. Операцию организовали так, чтобы скрыть реальный маршрут президента: на глазах у камер он зашел в большой самолет, а затем его незаметно перевезли на другой борт с помощью грузовика аэропортового кейтеринга.
По данным американских СМИ, причиной стала угроза возможного покушения со стороны Ирана. Белый дом об изменении самолета не сообщал, а журналисты и часть оставшихся на Air Force One сотрудников считали, что президент летит вместе с ними.
Позже Трамп подтвердил, что сменил самолет по указанию Секретной службы и военных. В то же время, он заявил, что меньший борт, которым он в конце концов вылетел из Турции, по его мнению, мог быть даже более уязвимым для атаки.