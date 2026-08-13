Тайная эвакуация Трампа оказалась более масштабной: кто полетел вместе с ним

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время тайного вылета из Турции находился на меньшем военном самолете C-32A вместе с несколькими ближайшими помощниками и министром обороны Питом Гегсетом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Вместе с Трампом летели его исполнительная помощница Наталии Гарп, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино и директор операций Овального кабинета Уолт Наута.

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В то же время госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер остались на Air Force One, вылетевшем без президента. Большинство пассажиров, в том числе сотрудники Белого дома и журналисты, не знали, что Трампа на борту уже нет.

По данным CNN, причиной сделки стала конкретная угроза атаки на президентский самолет из переносного зенитного ракетного комплекса.

Тайный самолет Трампа: что известно

Ранее стало известно, что после саммита НАТО в Анкаре Трампа тайно перевели из Air Force One на меньший военный самолет C-32A. Операцию организовали так, чтобы скрыть реальный маршрут президента: на глазах у камер он зашел в большой самолет, а затем его незаметно перевезли на другой борт с помощью грузовика аэропортового кейтеринга.

По данным американских СМИ, причиной стала угроза возможного покушения со стороны Ирана. Белый дом об изменении самолета не сообщал, а журналисты и часть оставшихся на Air Force One сотрудников считали, что президент летит вместе с ними.

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Позже Трамп подтвердил, что сменил самолет по указанию Секретной службы и военных. В то же время, он заявил, что меньший борт, которым он в конце концов вылетел из Турции, по его мнению, мог быть даже более уязвимым для атаки.

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