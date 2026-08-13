ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

США виведуть усі війська з Іраку: названо остаточну дату

Це може означати завершення американської військової присутності в країні, яка розпочалася після вторгнення Саддама Хусейна у 2003 році.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Війська США

Війська США / © eucom.mil

Армія США має намір до 30 вересня вивести з Іраку всі свої війська.

Про це повідомляє ABC News.

Як зазначає видання, у 2024 році Вашингтон і Багдад домовилися поступово згорнути менш масштабні операції під керівництвом США, спрямовані проти угруповання «Ісламська держава».

У 2025 році американські військові залишили бази в більшості районів Іраку, однак продовжили перебувати в напівавтономному курдському регіоні на півночі країни. Водночас від 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, американські об’єкти в цьому регіоні регулярно зазнавали атак.

У середу, 12 серпня, прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді зустрівся з адміралом Бредом Купером, який очолює Центральне командування США.

Після зустрічі аль-Заїді заявив, що 30 вересня стане остаточною датою завершення військової місії Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ в Іраку та повного виведення її військ.

«30 вересня є остаточною та безповоротною датою завершення військової місії Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ в Іраку та завершення виведення її військ», — сказав він.

Один із представників американської сторони підтвердив ABC News, що США розраховують завершити виведення військ до 30 вересня. Водночас він не уточнив, скільки американських військовослужбовців наразі залишається в Іраку та куди їх планують передислокувати.

Представник США наголосив, що після завершення американської місії основне навантаження у боротьбі з терористичними угрупованнями в країні перейде до іракських сил безпеки.

«США, Ірак і партнери з коаліції досягли величезного успіху в розгромі ІДІЛ, і тепер іракські сили безпеки, включаючи пешмерга та інші сили безпеки Курдського регіону Іраку, керуватимуть боротьбою з терористами в Іраку», — сказав представник США.

Своєю чергою двоє іракських курдських чиновників повідомили, що виведення американських військових і техніки з Ербіля розпочалося близько трьох тижнів тому.

Раніше повідомлялося, що співробітники посольства США в столиці Іраку Багдаді потрапили під численні атаки безпілотників.

Ми раніше інформували, що Міністерство внутрішніх справ Іраку оголосило про початок масштабної операції з пошуку викраденої журналістки.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie