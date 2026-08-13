США виведуть усі війська з Іраку: названо остаточну дату

Війська США / © eucom.mil

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Армія США має намір до 30 вересня вивести з Іраку всі свої війська.

Про це повідомляє ABC News.

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Як зазначає видання, у 2024 році Вашингтон і Багдад домовилися поступово згорнути менш масштабні операції під керівництвом США, спрямовані проти угруповання «Ісламська держава».

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У 2025 році американські військові залишили бази в більшості районів Іраку, однак продовжили перебувати в напівавтономному курдському регіоні на півночі країни. Водночас від 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, американські об’єкти в цьому регіоні регулярно зазнавали атак.

У середу, 12 серпня, прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді зустрівся з адміралом Бредом Купером, який очолює Центральне командування США.

Після зустрічі аль-Заїді заявив, що 30 вересня стане остаточною датою завершення військової місії Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ в Іраку та повного виведення її військ.

«30 вересня є остаточною та безповоротною датою завершення військової місії Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ в Іраку та завершення виведення її військ», — сказав він.

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Один із представників американської сторони підтвердив ABC News, що США розраховують завершити виведення військ до 30 вересня. Водночас він не уточнив, скільки американських військовослужбовців наразі залишається в Іраку та куди їх планують передислокувати.

Представник США наголосив, що після завершення американської місії основне навантаження у боротьбі з терористичними угрупованнями в країні перейде до іракських сил безпеки.

«США, Ірак і партнери з коаліції досягли величезного успіху в розгромі ІДІЛ, і тепер іракські сили безпеки, включаючи пешмерга та інші сили безпеки Курдського регіону Іраку, керуватимуть боротьбою з терористами в Іраку», — сказав представник США.

Своєю чергою двоє іракських курдських чиновників повідомили, що виведення американських військових і техніки з Ербіля розпочалося близько трьох тижнів тому.

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Раніше повідомлялося, що співробітники посольства США в столиці Іраку Багдаді потрапили під численні атаки безпілотників.

Ми раніше інформували, що Міністерство внутрішніх справ Іраку оголосило про початок масштабної операції з пошуку викраденої журналістки.

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