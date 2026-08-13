Наталія Могилевська з чоловіком, Ахтем Сеітаблаєв, Аліна Гросу з чоловіком / © ТСН

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Українські зірки дедалі частіше оберігають особисте життя від зайвої уваги та не поспішають показувати публіці своїх коханих.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку знаменитостей, чиї обранці залишаються непублічними: який вигляд мають кохані Наталії Могилевської, Аліни Гросу, KOLA, Анни Кошмал та інших зірок. Пропонуємо дізнатися, що відомо про загадкових партнерів знаменитостей та чому вони не показують їхні обличчя.

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Володимир Дантес

Після розриву з бізнесвумен Дашею Кацуріною серце Володимира Дантеса полонила маркетологиня Анастасія Неправда. Спочатку пара ретельно приховувала роман, однак закохані поступово почали натякати на свої стосунки у різний спосіб.

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Врешті, нещодавно Анастасія остаточно розсекретила роман, опублікувавши спільне фото з 38-річним співаком. На світлині вони ніжно обіймаються у ліфті.

Володимир Дантес й Анастасія Неправда / © instagram.com/anastasia_nepravda

Олександр Пономарьов

Особисте життя Олександр Пономарьов традиційно тримає подалі від зайвої уваги. Торік стало відомо, що артист перебуває у стосунках, однак тривалий час шанувальники не знали, хто його обраниця.

На початку літа сам співак опублікував фото з молодшою на 17 років дівчиною Софією. Вона працює концертною директоркою артиста. Зокрема, здогадки про роман почлаи активніше ширитися після того, як пара разом відвідала день народження ведучого Дмитра Комарова.

Олександр Пономарьов у компанії друзів і з ймовірною обраницею / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ахтем Сеітаблаєв

53-річний Ахтем Сеітаблаєв також не поспішає розкривати подробиці особистого життя. Відомо, що режисер перебуває у стосунках, однак обличчя та ім’я коханої не розсекречує.

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За словами Ахтема, вони познайомилися на кінопоказі. Загадкову обраницю він описує як «працьовиту, гарну та надійну». Відомо лише, що жінка працює у громадському секторі й не набагато молодша.

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/seitablaiev

Марина Боржемська

На початку 2026 року фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська зізналася, що закохана. Та нового обранця вона продовжує приховувати.

Пара познайомилася у Києві. Цікаво, що на момент зустрічі чоловік навіть не знав про публічність Боржемської. За словами тренерки, між ними одразу виникло відчуття спорідненості душ, тож зараз вона насолоджується глибиною та взаєморозумінням у стосунках.

Зірка час від часу лише публікує спільні кадри з коханим, але фотографує його виключно зі спини. Відомо, що чоловік уже познайомився з дітьми Марини від покійного боксера В’ячеслава Узелкова.

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Марина Боржемська з обранцем / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська з обранцем / © instagram.com/uzelkova.marina

Аліна Гросу

Аліна Гросу повідомила про друге заміжжя навесні 2024 року. Однак на весільних фотографіях співачка навмисно приховала обличчя свого чоловіка.

Згодом уважні фани з’ясували, що Аліна узаконила стосунки з російським актором Романом Полянським і народила від нього сина Марка-Габріеля.

За словами Гросу, вона не приховує свого коханого, а просто не публікує з ним фото у соцмережах. І дійсно, деякі світські заходи артистка відвідує у компанії Романа, де їх фотографують разом.

Аліна Гросу з чоловіком і сином / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з чоловіком Романом Полянським (праворуч)

Христина Соловій

Після розриву з письменником Сергієм Жаданом Христина Соловій практично не коментує особисте життя. Відомо лише, що нині співачка перебуває у стосунках із військовим.

Саме через безпекові та «морально-етичні міркування в умовах війни» артистка не показує обличчя коханого. Водночас чоловіка неодноразово бачили поруч із Христиною на прогулянках та публічних заходах.

Христина Соловій із коханим та Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Христина Соловій із коханим / © instagram.com/soloviyka

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська ще на початку повномасштабної війни знайшла особисте щастя поруч із чоловіком на ім’я Валентин. Він старший за співачку, має дітей та онуків.

Пара живе у будинку під Києвом і виховує двох доньок з дитячого будинку. Валентин не прагне публічності, однак відомо, що він бізнесмен. Наталія час від часу показує коханого у своїх соцмережах, проте найчастіше фотографує родину зі спини.

Наталія Могилевська з чоловіком / © Telegram-канал Наталії Могилевської

Чоловік Наталії Могилевської / © glavcom.ua

Анна Кошмал

Акторка вже близько дев’яти років перебуває у щасливому шлюбі з чоловіком Іваном. У пари народилося двоє дітей, але дотепер Анна не показує обличчя обранця. Так само не розкриває його професії. Зірка пояснює це бажанням партнера зберігати приватність.

Анна Кошмал з чоловіком / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал з чоловіком / © instagram.com/smorkovkina

Надія Матвєєва

Ведуча Надія Матвєєва також ретельно оберігає особисте життя. На початку повномасштабного вторгнення стало відомо про її роман із чоловіком, який молодший за неї на 20 років.

Пара познайомилася на вечірці, причому майбутній коханий спочатку навіть не знав, що Надія є відомою телеведучою. Згодом вони почали жити разом, а чоловік заявив про намір одружитися з Матвєєвою.

Обранець ведучої вже знайомий із її родиною, однак продовжує залишатися непублічним. Надія поважає його рішення та не розкриває особистість коханого широкому загалу.

Надія Матвєєва з коханим / © stb.ua

KOLA

Чоловіка співачки KOLA, справжнє ім’я якої Анастасія Прудіус, звати В’ячеслав. Він старший за артистку на 13 років, родом із Дніпра, але протягом багатьох років живе в Ізраїлі.

Пара познайомилася 2022 року, а вже влітку 2023-го зіграла весілля у Празі. Нині подружжя живе на дві країни — Україну та Ізраїль. Втім, обличчя чоловіка KOLA досі не показує. У соцмережах співачки можна побачити спільні кадри, але переважно В’ячеслав на них зображений зі спини.

KOLA з чоловіком / © instagram.com/kola__official

KOLA з чоловіком

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