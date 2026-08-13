Російський Wildberries зазнав колосальних збитків: названо суму втрат

Wildberries

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Найбільший російський маркетплейс Wildberries зазнав значних втрат після серії ударів по його складській інфраструктурі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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За останніми оцінками аналітиків Data Insight, щонайменше 12 великих складських комплексів Wildberries були практично повністю знищені. Унаслідок цього маркетплейс втратив близько третини своїх складських потужностей.

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Представник Data Insight Сергій Семко заявив The New York Times, що після ударів у компанії фактично залишилося дуже мало великих складів.

«Практично не залишилося великих складів», — заявив Семко.

Wildberries є найбільшим маркетплейсом Росії. Компанія має майже 100 тисяч пунктів видачі замовлень, а її щорічний обсяг продажів оцінюється приблизно у 74 млрд доларів.

Масштаб завданих збитків аналітики порівнюють із річними бюджетами російських регіонів.

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За наявними оцінками, втрати Wildberries через атаки вже становлять близько 6 млрд доларів. Це приблизно відповідає річному бюджету Красноярського краю. Водночас збитки маркетплейсу приблизно у 1,6 раза перевищують бюджет Іркутської області.

Для Смоленської та Пензенської областей сума збитків Wildberries майже вчетверо більша за їхні річні бюджети. Для Калмикії, Єврейської автономної області та Ненецького автономного округу ця різниця ще масштабніша — приблизно у 14–17 разів.

Від знищення товарів постраждав не лише сам маркетплейс. Значних втрат зазнали й продавці, чия продукція зберігалася на знищених складах.

Близьке до Кремля джерело Reuters заявило, що російський бюджет не має сотень мільярдів рублів, які знадобилися б для повноцінної компенсації збитків продавцям.

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Водночас фінансове становище Росії додатково погіршують величезні витрати на війну проти України. Дефіцит федерального бюджету РФ за січень–липень уже сягнув 78 млрд доларів, а військові витрати можуть перевищити початково запланований показник приблизно на 40%.

Раніше повідомлялося, що у Воронезькій області РФ після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа — за попередніми даними, горить логістичний хаб Wildberries.

Ми раніше інформували, що удари по Wildberries тягнуть на дно банки РФ і пробили мільярдну прогалину в економіці ворога

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