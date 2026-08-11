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Не Wildberries єдиним: у РФ слідом за хабом палають ключові НПЗ Далекого Сходу і Уралу — фото, відео (оновлено)
Після нічних атак на кількох російських НПЗ спалахнули сильні пожежі.
Вночі проти 11 серпня дрони знову навідалися до Росії. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ у Хабаровському краї та підприємство в Орську
Що відомо про чергову атаку на Росію, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Удар по заводу «Роснєфті»
Вранці 11 серпня за місцевим часом у Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Про займання повідомили мешканці міста.
OSINT-аналітики ASTRA проаналізували оприлюднені кадри та підтвердили, що горить ТОВ «РН-Комсомольський НПЗ», який належить російській «Роснефти».
Атака на місто Орськ
Телеграм-канал Supernova+ пише про те, що в російському місті Орськ, що розташоване на південному Уралі, було атаковано два заводи: нафтопереробний завод та механічний завод.
За даними OSINT-каналів, атаковано нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез», що розташований приблизно за 1960 км від України.
Окрім того, за даними моніторингових Телеграм-каналі, в Ангарську Іркутської області РФ спалахнула місцева ТЕЦ.
Нагадаємо, у Воронезькій області РФ після вибухів спалахнула пожежа. За попередніми даними, під ударом міг опинитися логістичний хаб маркетплейсу Wildberries. На відео, що з’явилися у Мережі, видно масштабне займання та сильне зарево.